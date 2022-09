Industria 4.0, una spinta verso processi produttivi più tecnologici

Negli ultimi anni, in tutto il mondo, sta avendo luogo la Quarta rivoluzione industriale, grazie all’approccio innovativo applicato alla produzione.

Non è ancora possibile stabilirne una vera data d’inizio a livello storico, ma per l’Italia l’ingresso ufficiale della Smart Industry è stato rappresentato dal Piano Industria 4.0 del 2016 (che, attraverso le varie modifiche subite, è diventato l'attuale Piano Nazionale della Transizione 4.0).

Il processo che ne è derivato viene definito Industria 4.0 ed è orientato verso un tipo di produzione industriale fondata, principalmente, su alta configurabilità, automatizzazione e interconnessione, ottenibili attraverso le tecnologie digitali disponibili oggi.

Un mezzo per affrontare le difficoltà

Durante la pandemia dovuta a Covid-19, si è reso manifesto come queste tecnologie siano stati fondamentali per affrontare la crisi e ciò ha comportato una spinta nello svilupparsi in tale direzione.

Anche alla luce di ciò, gli esperti del settore stanno osservando con interesse questa evoluzione, cercando di capire sotto quali aspetti impatterà il mercato del lavoro e come si trasformerà la figura del lavoratore.

È, quindi, di notevole importanza rimanere al passo con questa evoluzione produttiva, sia a livello tecnologico che di formazione dei lavoratori.

Per poter conseguire tali obiettivi, nonché avviarsi sul giusto percorso, ci si può avvalere di supporto professionale.

Un supporto verso il futuro

LARA Industry è un’azienda certificata ISO 9001 che offre un servizio di consulenza, ingegnerizzazione dei processi produttivi, commercializzazione di macchine utensili e di prodotti utilizzati nei settori della grande industria ed è in grado di affiancare le aziende nel loro processo di crescita.

Si occupa di fornire, assistere ed attrezzare, a 360°, macchine utensili, elettroerosioni, stampanti additive manufacturing e grossi impianti industriali per la lavorazione di tutta la componentistica dei settori manifatturieri, in particolare automobilistico e aeronautico. Finitura delle superfici lavorate, lubrificazione e filtrazione rientrano nelle maggiori specializzazioni aziendali, complici di una presenza costante e continua all’interno dei reparti di produzione.

L’Azienda viene fondata in Puglia dai F.lli Lacedra, perseguendo l'obiettivo di offrire competenza, professionalità e disponibilità, attraverso un grado di problem solving impeccabile.



Grazie all’esperienza maturata durante gli anni di attività, nonché all’estrema attenzione dedicata ai propri clienti e alle relative esigenze, si è guadagnata la fiducia di grandi realtà aziendali, che l’hanno scelta come partner e consulente.

LARA industry, inoltre, è consapevole dei cambiamenti che il settore produttivo sta affrontando, nonché dell’importanza che riveste l'elemento formativo in ambito lavorativo, sia per aumentare la competitività aziendale che per incrementare la professionalità delle persone.

Ecco perché ha in progetto di implementare, presso il proprio stabilimento, un nuovo centro di formazione, dove poter formare i nuovi operatori che lavoreranno sui nuovi impianti industriali che LARA commercializza.

Novità in arrivo

Nel proprio percorso di sviluppo e crescita, LARA industry ha posto un nuovo punto di partenza con l’investimento per una nuova sede, che verrà inaugurata mercoledì 21 settembre.

L’Azienda ha, inoltre, deciso di organizzare un Open House, che si svolgerà dal 22 al 24 settembre presso la sede di Via Degli Elettricisti,6/8 – Modugno (BA) Zona Artigianale.

Si tratterà di tre giornate gratuite, durante le quali professionisti del settore tratteranno diversi temi legati all’asportazione truciolo, l’additive manufacturing e la scannerizzazione 3D per una 3 giorni dedicata alla tecnologia e innovazione.

Saranno, inoltre, esposti prodotti commercializzati.

Per partecipare, è sufficiente compilare il form sulla pagina dedicata all’evento.