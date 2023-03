Serramenti di qualità per una casa efficiente

Quando si ristruttura o si acquista una nuova abitazione, la scelta dei serramenti è una delle decisioni più importanti e delicate di tutto il processo di acquisto.

La ragione risiede nel fatto che gli infissi influenzano in maniera importante la classe energetica ed il comfort dell’intera struttura.

Le statistiche affermano che i serramenti sono fautori di una dispersione energetica che va dal 25 al 40%.

Quindi cosa si può fare per ottenere una casa votata al risparmio energetico e come diretta conseguenza risparmiare sul costo della bolletta?

La risposta è: installare finestre e serramenti ad alte prestazioni.

I vantaggi dei serramenti di qualità

Avere finestre di qualità significa molto più che solo un aspetto estetico. Infatti, le finestre sono un elemento chiave per garantire l'efficienza energetica della tua casa, grazie alla loro capacità di isolare la temperatura interna dall'esterno.

Questo si traduce in un notevole risparmio economico sulla bolletta energetica, oltre ad aumentare il comfort termico in casa, eliminando la dispersione energetica e garantendo una temperatura costante.

Inoltre, i serramenti di qualità offrono anche un'ottima insonorizzazione acustica, che ti permetterà di isolare la tua casa dai rumori esterni e di godere di una maggiore tranquillità all'interno delle mura domestiche.

Infine, scegliere serramenti di qualità significa anche fare la scelta giusta per l'ambiente, grazie all'utilizzo di materiali ecologici e sostenibili.

A Bari il partner ideale per i tuoi serramenti

Quando si parla di serramenti non si può non nominare Officine Schena che, con oltre 30 anni di esperienza, sono diventati un punto di riferimento nell’offerta di infissi di qualità a Bari.

Esperienza riconosciuta non solo dai numerosi clienti soddisfatti, ma anche da grandi leader di settore.

Oknoplast infatti ha scelto Officine Schena come Premium Partner, una qualifica data solamente a quei rivenditori che garantiscono elevatissimi standard di servizio, dalla vendita alla posa in opera dei serramenti.

Questo riconoscimento non è solo un attestato per la professionalità di Officine Schena, ma anche una possibilità per gli acquirenti di aver accesso ai prodotti di un leader di settore come Oknoplast.

L’offerta che Officine Schena mette a disposizione della clientela è molto vasta, la quale potrà scegliere tra una vasta gamma di infissi altamente personalizzabili.

Il materiale, le verniciature e le finiture simil legno sono solo alcune delle caratteristiche che il consumatore può scegliere.

Il fiore all’occhiello dell’azienda è però la nuova linea in PVC prodotta da Oknoplast, una collezione in grado di donare all’abitazione uno stile inconfondibile, oltre che ad un isolamento termico all’avanguardia.

L'impegno verso il cliente

La cura verso la clientela è un elemento fondamentale per tutto lo staff di Officine Schena, ed è proprio per questa ragione che l’azienda ha previsto un ulteriore estensione dello sconto in fattura.

Per tutti coloro che hanno presentato un titolo abitativo CIL, CILA o SCIA prima del 16 febbraio sarà disponibile uno sconto in fattura pari al 50% del totale.

La scelta dei serramenti è sempre un momento delicato nella vita di una casa, ma con Officine Schena avrete la sicurezza di dotare casa vostra dei migliori prodotti presenti sul mercato e installati da tecnici competenti.

I serramenti di casa vostra con Officine Schena sono in ottime mani.