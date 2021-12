Solidarietà e iniziative, parte il Natale 2021

Mancano davvero pochi giorni. Lo stiamo già respirando nell’aria, chi più chi meno, forse in maniera più timida rispetto a qualche anno fa, ma è pur sempre la festa più amata in tutto il mondo.

Il Natale, con le sue luminarie e gli addobbi, è alle porte e ciascuno di noi ha un modo tutto personale di viverlo e approcciarsi. Oggi più che mai però è necessario mantenere quello spirito di solidarietà che tanto caratterizza questa festa. E ricordarci delle persone che affronteranno questo periodo in grande difficoltà.

I Sacchi della solidarietà

Nel 2020 1,9 milioni di persone sono state seguite e supportate dalla Caritas in tutta in Italia. Una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. E quasi un terzo vive con minori. A fronte di questi dai, forniti dalla Caritas italiana nel Rapporto 2021 su povertà ed esclusione sociale non è possibile rimanere indifferenti. Ed è a partire proprio da questi dati che Maiora srl, concessionaria del marchio Despar nel Centro Sud Italia, ha voluto valorizzare il territorio e lavorare in maniera attiva per creare le condizioni per un futuro migliore.

La pandemia ha solamente ridimensionato i piani: negli ultimi anni, infatti, Maiora ha organizzato e promosso “Le cene della Solidarietà”, un appuntamento che riunisce 4000 persone in difficoltà, senza tetto e richiedenti asilo lontani dal proprio Paese e dai propri cari.

Lo scorso Natale l’aggregazione non è stata possibile, ma il progetto è stato trasformato: le Cene della Solidarietà sono diventate Sacchi della Solidarietà. E l’evento si rinnova anche per questo anno: ogni sacco – preparato direttamente nei punti vendita Despar, diretti e affiliati, aderenti all’iniziativa - conterrà generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione a marchio Despar. Successivamente saranno consegnati ai volontari delle Caritas Diocesane dei rispettivi comuni.

Il progetto è cresciuto rispetto allo scorso anno, andando così a coprire tutte le regioni del Centro Sud in cui Maiora è presente con la sua rete di punti vendita.

Il consueto appuntamento con il Ricettario

A questa iniziativa se ne affianca un’altra, che i clienti Despar ricordano con tanta felicità. Il Ricettario 2021, personalissimo regalo per i clienti che contiene ricette e ispirazioni per vivere l’armonia delle feste.

Proprio per andare incontro allo spirito solidale da sempre dimostrato dai clienti, per la prima volta fa il suo ingresso nel Ricettario un menu sostenibile, con materie prime e metodi di cottura rispettosi dell’ambiente. Senza dimenticare ovviamente il territorio del Centro Sud, con le sue ricette tradizionali. Per la prima volta, infine, a dar vita al menu stellato ci sarà una chef donna, Caterina Ceraudo, del Ristorante Il Dattilo a Strongoli(KR), portavoce di una cucina semplice ed elegante.

L’Albero firmato Despar

Infine, non è Natale senza albero. A Trani, Corato e Terlizzi si sono accesi tre grandi Alberi, installati per riqualificare e condividere lo spirito natalizio. Decorati con luci a led a risparmio energetico, realizzati totalmente a mano in Italia, disegnati e prodotti esclusivamente per Despar.

Per regalare una volta di più quell’affetto e calore tipici di questa festività.