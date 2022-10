Ipoacusia: come prevenirla e individuare i primi sintomi

L’ipoacusia è un problema che si manifesta con una diminuzione delle capacità uditive. Solitamente colpisce le persone anziane, ma non solo: può presentarsi a tutte le età, con cause diverse. Le ipoacusie possono essere congenite, cioè causate da fattori genetici o da problematiche connesse con la gravidanza e il parto, oppure acquisite, cioè provocate da fattori esterni quali infezioni, eventi traumatici, invecchiamento od esposizione a rumore eccessivo.

Come individuare i campanelli d’allarme

Il sintomo principale dell’ipoacusia è la perdita parziale dell’udito, che può manifestarsi, a seconda della gravità, con difficoltà a distinguere le parole nel corso di una conversazione in ambienti rumorosi, a sentire l’interlocutore che parla con un tono di voce ‘normale’ a più di un metro di distanza oppure a percepire suoni o segnali acustici, come la sveglia o la suoneria del telefono. L'ipoacusia può essere accompagnata anche da altri sintomi, come acufene (fischi e ronzii nelle orecchie), problemi di equilibrio e vertigini.

Perché la prevenzione è fondamentale

Tra i nostri cinque sensi, l’udito è quello che ci permette l’interazione con il nostro ambiente. L'udito permette all’essere umano di comunicare attraverso stimoli che derivano dall'esterno (voce, suoni, rumori) o dall'interno (esplicitazione di bisogni, voglia di condividere qualcosa, rivelare uno stato d'animo) e di rispondere, favorendo quindi la socialità, sfera fondamentale per ogni individuo. Se l'abbassamento dell'udito ostacola le relazioni e i processi di scambio tra le persone, chi ne soffre potrebbe vivere una situazione di disagio e riscontrare difficoltà nella comunicazione (per esempio nel sentire toni vocali bassi e a non voler chiedere di ripetere una frase per poter rispondere). Anche per questo è fondamentale la prevenzione, che inizia sempre con un test uditivo.

Istituto Acustico Maico: un punto di riferimento per tutti i problemi di udito

Per qualsiasi problema uditivo potete affidarvi tranquillamente all’Istituto Acustico Maico che da 65 anni affianca i medici nella cura e nella prevenzione delle patologie uditive, con più di 30 Centri Acustici e oltre 500 Punti Assistenza all’avanguardia in cui operano professionisti sanitari certificati e tecnici audioprotesisti, pronti a mettere al vostro servizio la loro consolidata esperienza. L’Istituto Acustico Maico è al vostro fianco per offrirvi le migliori soluzioni per le vostre esigenze, seguirvi nelle pratiche utili ad ottenere i contributi previsti dal Sistema Sanitario Nazionale, e fornirvi informazioni sempre precise e puntuali sul mondo dell’udito.

Ad ogni problema la soluzione più adatta

I Tecnici Audioprotesisti dell'Istituto Acustico Maico vi aiuteranno a scegliere l’apparecchio acustico perfetto per le vostre esigenze e potrete provarlo gratis, senza impegno, direttamente a casa vostra. Oggi, grazie alle moderne tecnologie protesiche e ai nuovi apparecchi acustici sempre più avanzati e su misura, la perdita uditiva può essere affrontata con ottimi risultati nella quasi totalità dei casi: i dati a disposizione rilevano un enorme miglioramento della qualità di vita per tutta la famiglia dei portatori di protesi acustiche.

Una promozione per festeggiare il nuovo centro di Bari

L'Istituto Acustico Maico è sempre più vicino ai cittadini e apre un nuovo Centro Acustico - il terzo - a Bari. Per festeggiare l’apertura del terzo Centro Acustico in città, riserva un'offerta sull'apparecchio acustico invisibile di nuova generazione a 59 euro al mese. Non aspettate ancora: prenotate una visita tramite il sito oppure chiamando il numero verde 800.030407 e seguite la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati su tutte le promozioni e le iniziative dell’Istituto Acustico Maico.