La rivoluzione delle università telematiche

Studiare da casa, nella comodità della propria scrivania o del proprio divano, o al parco, immersi nella natura. Seguire le lezioni a qualsiasi ora e in qualsiasi location e sostenere gli esami da remoto o nella sede più vicina alla propria abitazione. Sono queste le principali rivoluzioni introdotte dalle Università online, innovazioni che oggi ne giustificano un successo sempre più dirompente, con numeri che parlano da soli: su 1.800.000 studenti universitari ad oggi il 10% è iscritto ad una Università telematica. Strutture che danno la possibilità ai lavoratori e a chiunque voglia ottenere un titolo di studio riconosciuto al 100% di gestire al meglio il proprio studio in base agli impegni quotidiani.

L'università telematica dall'offerta ampia e di qualità

Tra le tante proposte attualmente presenti, UniCusano spicca per la qualità dell'offerta didattica, articolata in 7 Aree e decine di corsi di laurea fruibili online o in presenza. Un'ampia scelta di corsi e materie a cui si accompagna un costante affiancamento dello studente che non viene lasciato mai da solo durante tutto il proprio percorso di studi e che oltre ad avere la possibilità di assistere alle lezioni in diretta, può anche vederle e rivederle tutte le volte di cui necessita, dato che queste rimangono registrate nel portale.

Non manca la possibilità di poter comunicare direttamente con i docenti anche al di fuori delle lezioni con questi ultimi che, tra le altre cose, organizzano settimanalmente dei recevimenti in cui ogni studente può partecipare per avere dei chiarimenti sulle parti di programma in cui si hanno maggiori dubbi. Per ogni materia di studio è inoltre presente un Tutor sempre pronto a risolvere eventuali problematiche legate alla didattica mostrate dagli studenti. Tramite i tutor inoltre si può richiedere la partecipazione ai Percorsi di Eccellenza che consentono la realizzazione di attività formative integrative inserite in progetti di miglioramento qualitativo.

Percorsi che si sviluppano in un bimestre e che sono composti da 12 o da 24 lezioni, a seconda che il corso sia da 6 o da più di 6 CFU, e che consentono di superare gli esami tramite prove intermedie, “esoneri”, dividendo la materia in tanti piccoli moduli e quindi evitando allo studente di dover studiare l'intero programma per sostenere un unico esame finale completo. La media delle varie valutazioni produce il voto finale.

UniCusano Bari sempre al fianco dello studente

A Bari, UniCusano è presente con la sua sede di Via Domenico Nicolai 75/A. Ben 44 Corsi di Laurea, tutti senza test d'ingresso ostativi. Un luogo in cui poter studiare, sostenere gli esami e ricevere tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio il proprio percorso universitario.

Il Polo di Bari è sempre al fianco dei propri studenti. È importante sapere anche che in UniCusano Bari le iscrizioni ai corsi di laurea sono aperte senza test d'ingresso fino a fine luglio e che chi si iscrive entro giugno 2023 recupera un anno. L'anno accademico finirà infatti a maggio 2024. Un'occasione davvero imperdibile e un motivo in più per scegliere UniCusano Bari e cominciare la propria rincorsa alla tanto desiderata laurea o all'agognato master.

Per conoscere tutto nei dettagli e rimanere aggiornati su UniCusano Bari, il consiglio è quello di visitare il sito web e di compilare il form mediante il quale essere ricontattati dagli esperti consulenti che vi guideranno passo passo in ogni vostra richiesta. È anche possibile chiamare allo 0805739007 e inviare una e-mail a bari@unicusano.it. E non dimenticatevi di seguire la pagina Facebook per scoprire tutte le novità.