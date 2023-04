Quando un centro esami Cambridge e un liceo linguistico barese sono presenti al “Cambridge Italian Preparation Centre Awards”

È innegabile, ai giorni nostri la comunicazione digitale sta sempre più prendendo piede e assumendo una considerevole importanza. Dai semplici siti web, ai popolari social network, ai blog, alle newsletter, alle e-mail, la nostra società è oramai orientata verso quello che si definisce “il complesso delle attività finalizzate a produrre e diffondere contenuti testuali e visuali attraverso tecnologie digitali”.

In un’epoca in cui il formato cartaceo sta dunque progressivamente lasciando spazio al mondo computerizzato, in cui le ultime generazioni sono considerate “native digitali”, anche l’ambito dell’istruzione si sta muovendo, di conseguenza, nella medesima direzione. Stanno infatti cambiando le modalità con cui gli istituti non solo preparano i propri studenti, ma anche strutturano gli esami da sostenere.

È il caso del Centro Autorizzato Cambridge English Express IT997 di Bari, che insieme a uno dei suoi Preparation Centres, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giulio Cesare”, è stato recentemente ospitato nella meravigliosa Villa Wolkonsky di Roma, per partecipare alla premiazione per i “Italian Preparation Centre Awards” di Cambridge University Press and Assessment.

Un centro linguistico, ma non solo.

Il Centro English Express, inserito nel meraviglioso contesto della città di Bari, è prima di tutto un Centro Esami Autorizzato Cambridge e un centro linguistico che gestisce l’organizzazione, l’amministrazione e la promozione degli esami Cambridge University Press and Assessment. In aggiunta, si occupa dell’insegnamento della lingua inglese e della preparazione di studenti di ogni età e livello agli Esami di Certificazione Linguistica di Cambridge.

Operativo dal 2003 sul territorio di Puglia e Basilicata, è un Centro Esami Cambridge in Puglia con gestione familiare 100% britannica, con il suo Centre Exams Manager Amanda Jane Lowles. Da oltre 20 anni, collabora con scuole statali, scuole paritarie, scuole private di lingue e aziende, sia per l’insegnamento della lingua inglese e dal 2017 per l’erogazione delle Certificazioni linguistiche di Cambridge University Press and Assessment, per tutti i livelli, dal Pre-A1 STARTERS fino al C2 PROFICIENCY in modalità sia COMPUTER-BASED che PAPER-BASED, e anche IELTS.

La English Express è inoltre un centro Cambridge CELTA ed eroga certificazioni Cambridge University Press and Assessment TKT e CLIL per insegnanti e il Test di Cambridge Linguaskill General, Linguaskill Business e IELTS.

Quando il costante impegno e la dedizione vengono premiati

Ogni anno si celebra la premiazione “Italian Preparation Centre Awards”, ideata da Cambridge University Press and Assessment, per premiare i migliori Cambridge Centri di Preparazione sul territorio nazionale, ovvero tutte quelle scuole e istituti che guidano e sostengono i loro studenti nella preparazione degli esami Cambridge University Press and Assessment, con l’aiuto dei Centri Esami Cambridge cosparsi sul territorio italiano.

Il 18 Aprile, la meravigliosa Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, ha ospitato l’edizione 2023 dei “Italian Preparation Centre Awards” di Cambridge University Press and Assessment e il Centro English Express ne è stato protagonista. All’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giulio Cesare”, uno dei Preparation Centres nominati dal Centro Autorizzato Esami Cambridge English Express di Bari, è stato infatti assegnato il premio nazionale italiano come “Champion for Computer-Based Learning and Assessment” per l’eccellente impegno verso l’erogazione degli esami Computer-Based con il costante supporto del proprio Centro Esami, la English Express di Bari.

Presenti alla cerimonia, Giorgio Campagna e Alessandra Di Naccio, in rappresentanza del Centro Autorizzato Esami Cambridge English Express IT997 per accettare il premio per conto del dirigente dell’IISS Giulio Cesare, la Professoressa Giovanna Piacente e la Professoressa Mary De Serio, docente referente dell’IISS Giulio Cesare, Bari. Ringraziamenti a tutto il team Cambridge Italy.

Riconoscimenti a livello nazionale

Si tratta del secondo anno consecutivo che una scuola nominata dalla English Express Centro Autorizzato Esami Cambridge IT997 di Bari, vince a livello nazionale uno dei prestigiosi 'Preparation Centre Awards' di Cambridge University Press and Assessment.

Il Centro Autorizzato Esame Cambridge English Express ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti da parte di Cambridge University Press and Assessment. Quest'anno, ad esempio, ha vinto il Premio “Best Test and Train Performance” e durante la Conferenza Nazionale dei CEM a Roma, è stato nominato per il premio “Best Learning Performace”, sempre dalla Cambridge University Press and Assessment.

Obiettivi e contatti

A fronte dei numerosi risultati e spinto dalla motivazione sempre maggiore di migliorare il proprio operato sul territorio di Puglia e Basilicata, per gli anni a seguire, si pone come obiettivo per il prossimo anno quello di continuare a offrire supporto a tutti i suoi Preparation Centres e di proseguire il lavoro di diffusione degli esami Cambridge University Press and Assessment.

Da segnalare, infine, la partecipazione al Salone dello Studente di Bari, prevista per il mese di maggio.

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet www.englishexpressitaly.com.