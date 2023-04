Malattia psoriasica: parte da Bari la campagna informativa “L’esperienza al centro”

Quando si parla di salute ci sono molte cose che, ai più, sono sconosciute, o comunque poco chiare. Un esempio? Sapevate che la psoriasi e l’artrite psoriasica sono manifestazioni di una stessa patologia chiamata malattia psoriasica?

Ebbene, basterebbe una vostra risposta negativa a tale domanda per consigliarvi di informarvi a riguardo.

“L’esperienza al centro”: uno studio dimostra che serve più informazione

Proprio la malattia psoriasica sarà il tema di “L’esperienza al centro”, la nuova campagna informativa di Novartis, la quale, partendo dall’Open Day di Bari del 28 aprile, toccherà diversi centri della penisola, per fornire tutte le informazioni necessarie sulla patologia e sulle sue due principali manifestazioni: la psoriasi e l’artrite psoriasica, appunto.

L’iniziativa parte dallo studio globale “Psoriasisi and Beyond”, promosso proprio da Novartis e condotto con interviste a 4.798 persone provenienti da 20 diversi Paesi. I risultati emersi da tale indagine hanno mostrato un urgente bisogno di maggiori informazioni sui legami tra psoriasi, artrite psoriasica e comorbilità comuni, tanto che solo il 29% degli intervistati, con psoriasi, è consapevole dell’esistenza di tali legami.

A peggiorare la situazione, il 38% del suddetto gruppo è risultato essere a rischio di progressione della malattia, dopo aver utilizzato lo strumento di screeening epidemiologico della psoriasi.

Dallo studio è emerso, inoltre, che meno di un terzo delle persone affette dalla malattia psoriasica sono consapevoli del rischio di condizioni associate, come malattie cardiovascolari, diabete, depressione e ansia.

Dati che, come detto, sono il sintomo di poca informazione, soprattutto nell’ottica di poter eseguire diagnosi tempestive per il decorso della malattia.

Malattia psoriasica: per saperne di più

Ma se la disinformazione è il problema, allora, iniziamo a fornire già qui alcune informazioni base, per comprendere meglio la malattia e le sue manifestazioni.

Iniziamo col dire che la malattia psoriasica è un patologia sistemica autoimmune. Significa che può colpire tutto l’organismo indistintamente e che è caratterizzata da un’attivazione anomala del sistema immunitario, il quale prende di mira erroneamente tessuti sani dell’organismo.

La ragione di tale comportamento anomalo non è ancora chiara, ma si tende a individuare le cause in una combinazione di fattori genetici predisponenti e ambientali scatenanti. Ciò che, invece, è evidente è la risposta dell’organismo a tale attacco, che si traduce in un’infiammazione.

Una manifestazione cutanea: la psoriasi

Nel caso della psoriasi, una patologia infiammatoria, cronica e non trasmissibile, ad infiammarsi è la pelle, principalmente nelle zone dei gomiti, delle ginocchia, dell’area lombo-sacrale, del cuoio capelluto e delle mani e dei piedi. In tali aree si formano spesse placche di pelle rossastre e desquamanti che possono causare prurito, bruciore o dolore.

Ma la psoriasi, come detto, non è l’unica possibile manifestazione della malattia. Questa, infatti, può arrivare a colpire non la pelle, quanto le articolazioni. In questo caso prenderà il nome di artrite psoriasica.

Una seconda manifestazione della malattia: l’artrite psoriasica

L’artrite psoriasica è una forma di artrite cronica che presenta sintomi molto eterogenei che vanno dal dolore al gonfiore, dall’infiammazione alla rigidità delle articolazioni. Può colpire la schiena, a livello lombare o cervicale, come le mani o i piedi causando gonfiore. Può manifestarsi in difficoltà a dormire per il dolore come in rigidità mattutina. O può causare eruzioni cutanee, alterazioni delle unghie o placche squamose simili a quelle presenti nella psoriasi.

Non a caso, l’artrite psoriasica è legata a doppio filo alla psoriasi, la quale solitamente compare per prima, pur non implicando, però, necessariamente lo sviluppo dell’artrite psoriasica. Sarà comunque bene tenere d’occhio eventuali segni o sintomi di comparsa dell’una, per tentare di prevenire l’insorgenza dell’altra.

Prevenzione e cura: la gestione del paziente

Capire come intervenire su tali malattie, in termini di prevenzione e cura, è, chiaramente, il cuore della questione, perché una buona gestione della malattia può rallentarne la progressione e diminuirne la gravità, migliorando la qualità della vita dei pazienti.

La risposta, in questi casi, sta nella possibilità di potersi rivolgere a centri d’esperienza, nei quali dermatologi e reumatologi possano collaborare in modo proficuo e multidisciplinare nella gestione di ciascun paziente, per avviare una terapia ad hoc, personalizzata sui sintomi e sulla diagnosi specifica, che può andare ad agire sui alcuni fattori predisponenti non genetici, consigliando una riduzione dello stress, la cura dell’alimentazione e il controllo del peso corporeo, l’evitare di fumare o di consumare alcolici.

Come prenotare un consulto specialistico

La campagna “L’esperienza al centro”, promossa da Novartis e patrocinata dalle principali Associazioni di Pazienti, quali ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici), APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna), APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e ADIPSO (Associazione per la difesa degli Psoriasici), offre la possibilità di prenotare consulti specialistici attraverso un’apposita piattaforma online.

Chiunque volesse saperne di più e recuperare informazioni più dettagliate sulla malattia psoriasica, può visitare il sito della campagna.