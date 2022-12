Il regalo giusto per Natale? Formazione linguistica per se stessi o per chi si vuole

Anche quest’anno, Natale è arrivato. E con lui la domanda di sempre: cosa regalare? Se organizzare pranzi e cenoni può rappresentare una sfida… figuriamoci la scelta del giusto dono per le persone che amiamo!

Non è infatti facile scegliere un regalo originale e che piaccia davvero. Certo, teoricamente “basta il pensiero”, ma il rischio di donare qualcosa di banale o, peggio ancora, che già si possiede è dietro l’angolo!

E l’ostacolo principale è spesso il poco tempo a disposizione: ci si riduce all’ultimo momento e questo comporta a volte acquisti affrettati o il rischio di non trovare quello che si voleva comprare e regalare.

Un regalo originale e davvero utile

Fortunatamente si può ovviare all’annoso problema dei regali di Natale con un’idea originale, oltre che molto utile e ad un prezzo contenuto. Dopo il successo degli eventi gratuiti Build Your Career, il mese dedicato agli studenti e a chi cerca impiego, e di Restaurant & Bar Hospitality Workshops, la serie di workshop dedicati ai lavoratori del settore Horeca, My English School Bari non fa mancare la sua presenza sul territorio con una iniziativa “natalizia” molto speciale, in collaborazione con Rotaract Club Bari. Per solo 19 euro, si può infatti acquistare presso la scuola di via Imbriani 66 la Christmas Box MyES, un esclusivo cofanetto che dà diritto a un mese di corso di inglese in school o online: un dono unico che offre la possibilità di provare uno dei tanti corsi proposti per apprendere o migliorare l’idioma più parlato al mondo. In più, la Box natalizia MyES ha anche un grande valore dal momento che il ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione pugliese Apleti Onlus, impegnata da anni nella Lotta contro le Emopatie e i Tumori nell'Infanzia, e con cui MyES Bari collabora dal Natale del 2018.

Una scuola di alta qualità: lo dicono gli studenti

La Christmas Box MyES offre l’opportunità di imparare da zero o migliorare il proprio inglese presso una delle scuole più premiate dai propri studenti. Il noto network di scuole di inglese, con sedi in tutta Italia e all’estero, è quello con la migliore reputazione sul web. Secondo Trustpilot, una delle maggiori e più affidabili piattaforme online di recensioni, con un punteggio di 4.9 (sui 5 massimi) My English School è al primo posto per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue in Italia. Sono oltre 2.000 le recensioni, tutte autentiche e verificate, che testimoniano la qualità e l’efficacia del metodo MySmart English®, che ha aiutato studenti a qualsiasi età e livello di partenza a migliorare il proprio inglese con risultati immediati e duraturi.

L’offerta formativa di My English School Bari si rivolge ad adulti, senior, aziende, studenti e ragazzi; è inoltre possibile prepararsi a sostenere gli esami per le principali certificazioni linguistiche. Del resto, con una proposta formativa flessibile e personalizzata sulla base delle proprie esigenze, gli insegnanti madrelingua e native speakers, la possibilità di decidere in autonomia giorni, orari e modalità di frequenza delle lezioni, la Christmas Box MyES è perfetta per chi desidera regalare o regalarsi un’esperienza di apprendimento unica, piacevole e coinvolgente.

Christmas Box My English School: un’occasione da cogliere al volo

La Christmas Box MyES, disponibile in quantità limitate, sarà acquistabile per tutto il mese di dicembre presso la scuola di via Imbriani e in occasione del Christmas Party MyES di martedì 20 dicembre, dove lo staff aspetta tutti coloro che desiderano approfittare dell’offerta. Sarà un regalo davvero apprezzato dato che al giorno d’oggi la conoscenza della lingua di Shakespeare è indispensabile in qualsiasi campo: nello studio così come nel lavoro, passando per i viaggi, la cultura personale e l’uso quotidiano delle tecnologie dell’informazione.

Per maggiori informazioni sui corsi di inglese a Bari è possibile visitare il sito della scuola oppure contattare la sede di My English School Bari, in via Imbriani 66 allo 080-9727201.