6 capitali europee da visitare a Natale

Stai programmando una vacanza durante il periodo delle festività natalizie? Allora l’Europa è il miglior continente al mondo per festeggiare il Natale! Dagli storici mercatini della Germania alla tundra ghiacciata della Scandinavia, oggi vogliamo mostrarti le 6 migliori capitali europee da visitare a Natale.

1. Edimburgo

Edimburgo è la città perfetta da visitare nel periodo natalizio. Sì, perché la capitale scozzese è davvero magica: adorerai vedere le guglie delle chiese, il Castello di Edimburgo e il Royal Mile addobbati a festa. Gli spettacoli di luci e gli alberi di Natale illuminano le notti in modo sensazionale. C'è molto da fare durante un weekend di Natale a Edimburgo, da non perdere sono i mercatini di Natale sparsi in tutta la città.

Se il freddo è troppo intenso, puoi trascorrere il tuo tempo esplorando il Museo Nazionale della Scozia, assaggiando le bevande locali allo Scotch Whisky Experience o visitando le maestose stanze dell'Holyrood Palace.

Se la tua vacanza si prolunga fino a Capodanno, allora il divertimento inizia davvero. Gli scozzesi celebrano Hogmanay durante il nuovo anno, e in occasione Edimburgo ospita epici spettacoli pirotecnici e concerti per celebrare la fine del vecchio e l'inizio del nuovo anno.

2. Budapest

Una delle nostre città natalizie preferite in Europa è Budapest.

Budapest ospita alcuni dei migliori mercatini di Natale d'Europa e puoi rimpinzarti di gulasch e sorseggiare palinka da fine novembre fino a Capodanno. Inizia dal centro di Budapest, dove vedrai piazza Deak Ferenc, piazza Vorosmarty e la Basilica di Santo Stefano addobbata di luci.

Ammira la splendida vista dal Bastione dei Pescatori e poi acquista scarpe di pelle di pecora e decorazioni ungheresi presso le piccole bancarelle del mercato intorno al Castello di Buda. Se inizia a fare un po' freddo, fai un salto al Grande Mercato Coperto di Pest o visita uno dei tanti musei, come il Museo Nazionale Ungherese, la Galleria Nazionale Ungherese o la Casa del Terrore.

Per contrastare il freddo, non perderti gli iconici Bagni Termali Szechenyi, vere e proprie piscine all'aperto, oppure i Bagni Gellért.

3. Praga

Praga in inverno è un'esperienza meravigliosa; infatti, per molti nonostante il clima rigido, questa capitale è ancora più bella in inverno che in estate, poiché il magnifico castello viene illuminato come un faro.

A Natale, poi, il suono degli inni si diffonde per le strade, mentre l'orologio astronomico non smette mai di suonare. Dirigiti in ??Piazza Venceslao o Piazza del Castello per i mercatini di Natale, dove potrai gustare le prelibatezze locali fino allo sfinimento.

4. Londra

Londra è una delle città più belle del mondo. Questa capitale europea non dorme mai, anche quando piove o nevica troverai ugualmente il centro di Londra inondato di luci e bancarelle per tutto il periodo natalizio.

Negli ultimi anni ha abbracciato la tradizione europea dei mercatini di Natale e, quindi, anche qui troverai bancarelle lungo le rive del Tamigi. Fermati per un vin brulè e ascolta un concerto di strada improvvisato, poi ritrovati in un vecchio pub per rilassarti con del buon cibo e una pinta di birra inglese.

5. Rovaniemi

Non c’è posto migliore per trascorrere il Natale in Europa di Rovaniemi, una remota città finlandese che si trova sul Circolo Polare Artico. E perché dovremmo mandarti in alto nella tundra ghiacciata del nord Europa per Natale? Perché Rovaniemi è la città natale di Babbo Natale.

Siamo nel cuore della Lapponia e qui puoi visitare il Villaggio di Babbo Natale, musei, ristoranti e caffè tutti dedicati al Natale. Puoi spedire una cartolina di Natale a casa dal Circolo Polare Artico e avrai la garanzia di avere più neve di quella che ti aspettavi.

Ma lontano dai temi turistici di Babbo Natale, Rovaniemi è anche un'affascinante destinazione dove puoi conoscere la cultura indigena locale, visitare allevamenti di renne e goderti gite in slitta sulla neve. Puoi esplorare la tundra con escursioni con le ciaspole o avventure in motoslitta, e puoi inseguire l'aurora boreale sotto il buio cielo notturno.

6. Vienna

Vienna è una delle mete principali per chi ama visitare i mercatini di Natale. La capitale austriaca è, infatti, una delle migliori destinazioni natalizie in Europa dove mercatini, luci e musica consumano la città da fine novembre e per tutto il mese di dicembre.

La tradizione del mercatino di Natale a Vienna probabilmente risale al XIII secolo, periodo in cui la città ospitava uno speciale mercatino solo una volta all'anno. Adesso vi sono fino a 20 mercati diversi dislocati in tutta la città, per questo vale la pena visitarla almeno una volta nella vita.

