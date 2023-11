Tendenze addobbi di Natale 2023: quali colori e decorazioni scegliere per la tua casa

Quando si tratta di stili di decorazioni natalizie, il Natale 2023 ha qualcosa per tutti. Che tu sia un minimalista o un amante della tradizione, adori le luci al neon o i colori neutri e pastello, quest’anno troverai sicuramente le decorazioni, le luci e i colori dell'albero di Natale adatto al tuo stile e alle tue esigenze.



Se hai setacciato Internet alla ricerca di idee, troverai moltissimi trend a cui potrai ispirarti sia per l’albero di Natale sia per gli addobbi della casa o del giardino.



Ecco le cinque tendenze per il Natale 2023.

1. Colori neutri e pastello

L’arredamento natalizio dai colori neutri e naturali può darti un senso di calma e relax, per questo ti consigliamo di optare per colori e nuance come il crema, il beige, il marrone, il bianco o il grigio, per poi giocare con tessuti e texture organici, che donano calore e una sensazione di familiarità.



Puoi utilizzare nastri, perline di legno e fiocchi di neve, ornamenti di carta, ghirlande di pigne, e centrotavola con candele e petali di fiori.



Se ami queste nuance delicate puoi usarle anche per decorare il tuo albero di Natale, usando ornamenti e decorazioni a tema e personalizzate.

2. Colori brillanti e nuance metalliche

Tutto ciò che luccica nel periodo natalizio non è oro. Sì, perché potrebbe essere argento, bronzo o addirittura platino.



Dal tradizionale argento e oro fino all'elegante oro e nero, sappi che per il Natale 2023 i colori metallici sono di tendenza e, in più, donano brillantezza alle tue decorazioni natalizie.



Per questo ti consigliamo di scegliere tonalità metalliche neutre, come oro, champagne, argento o bronzo, oppure abbellisci la tua casa in pieno stile Gatsby per un look sontuoso che evoca i ruggenti anni '20, accostando le tonalità metalliche al cristallo per dare maggiore opulenza alle tue decorazioni di Natale.

3. Rosa e viola: per un tocco pop

Metti da parte il tradizionale rosso e verde: il 2023 è tutto in rosa e viola! Le decorazioni natalizie pop sono audaci, originali e portano un tocco di allegria in perfetto stile Barbie ai tuoi ambienti più cari.

Incorpora ornamenti, ghirlande, palline e nastri rosa cipria, magenta, viola o lilla per un tocco moderno ai tuoi addobbi. Il rosa, poi, si abbina bene con l’oro e l’argento per donare un tocco elegante e raffinato al tuo Natale.

4. Ispirazioni vintage

Poiché le celebrazioni festive tendono a essere intrise di tradizione, i look vintage saranno sempre in cima nella classifica delle decorazioni di Natale. Infatti, per il 2023 vi è un crescente interesse per lo stile retrò e vintage.



Il look è nostalgico, vibrante ed esuberante, con ornamenti lucidi e luminosi in un arcobaleno di colori. Per decorare la casa in stile vintage, inizia con una collezione di ornamenti multicolor e mixali ai classici addobbi, in colore rosso e verde. A tutto ciò, aggiungi una ghirlanda di perline al tuo albero per donare ancora più colore e lucentezza.

5. Decorazioni in stile naturale

Le decorazioni ispirate alla natura continuano a essere una tendenza anche nel 2023, con un'attenzione particolare agli elementi del bosco.

Pensa alle pigne, agli ornamenti rustici in legno e alle ghirlande fatte di ramoscelli e bacche, per creare un'atmosfera accogliente. Ricorda, inoltre, che gli addobbi ispirati alla natura e al bosco aggiungono anche un senso di calore e comfort a tutta la tua casa.

