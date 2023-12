Laboratori mobili, lezioni inclusive, Erasmus e robotica al Giulio Cesare: "Con i fondi del Pnrr innoviamo la didattica"

Laboratori didattici di coding 'mobili', robot responsivi, lezioni in lingua dei segni e un programma Erasmus che permettere di studiare le lingue all'estero anche a chi non ha la disponibilità economica per viaggiare.

Inclusività e innovazione sono le parole chiave con cui l'Istituto di istruzione secondaria superiore 'Giulio Cesare' di Bari sta affrontando "i grandi cambiamenti che la scuola sta vivendo nell'ultimo periodo" ricorda la preside Giovanna Piacente.

I fondi provenienti dall'Unione Europea grazie al Pnrr stanno sostenendo questa sfida, che rappresenta anche una battaglia contro la dispersione scolastica, particolarmente rilevante in Italia, dove l'1,5% dei giovani tra 18 e 24 anni ha abbandonato gli studi precocemente, quasi due punti percentuali in più rispetto alla media dell'UE secondo i dati di Openpolis del 2022.

L'offerta formativa dell'istituto barese è in continua evoluzione e sarà presentata durante gli open day in programma dal 26 novembre al 28 gennaio. Inoltre, i 'laboratori cesariani' del pomeriggio permetteranno ai potenziali nuovi iscritti di sperimentare direttamente l'ampia gamma di laboratori offerti, tra cui lingue, informatica, economia aziendale e robotica.