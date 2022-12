Papilloma virus o HPV: cosa comporta e perchè è importante la prevenzione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il papilloma virus (HPV) è uno dei virus più diffusi e comporta, se non trattato, l'insorgere di gravi patologie, quali il tumore della cervice.

Colpisce otto donne su dieci, in età compresa tra i 25 e i 64 anni, ed è fondamentale intervenire il prima possibile per evitare lo sviluppo della malattia oncologica al collo dell’utero.

Oggi è possibile sconfiggerlo grazie ad un programma di prevenzione adeguato e all’avanguardia, che il sistema sanitario nazionale ha messo a disposizione gratuitamente, per tutte le donne, attraverso la ASL di Bari (diretta da Antonio Sanguedolce) e in particolare, le sue strutture ospedaliere e territoriali.

É la Dott.ssa Chiara Antonia Genco, Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Screening cervice uterina, del Dipartimento di Prevenzione (diretto da Domenico Lagravinese) a spiegare in che modo è possibile individuare e interrompere l’evoluzione di questo terribile virus. “Considerando che solo nel 10% delle donne colpite dal virus HPV l’infezione persiste, il nostro compito è riuscire a individuare e intervenire prima che sia troppo tardi attraverso la diagnostica precoce” – spiega la Dott.ssa Genco e continua - “il sistema sanitario regionale, attraverso la digitalizzazione, contatta tutte le donne che rientrano nella fascia d’età a rischio al fine di effettuare Pap test e HPV test in maniera estesa e capillare”.



É fondamentale aderire a questo programma di prevenzione. “Inoltre, è importante sapere che - conclude la Dott.ssa Genco - abbiamo tutte le armi per prevenire il tumore della cervice, oggi in Italia ancora al quinto posto nella classifica dei tumori per frequenza nelle donne sotto i 50 anni. Tre sono le strategie per vincere questa battaglia: il vaccino HPV, che si può fare dall’età di 12 anni, il Pap test e l’HPV test, a disposizione delle donne, gratuitamente, nelle diverse fasce di età”.