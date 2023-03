Quest’anno la Pasqua porta con sé una dolce novità

La Pasqua è ormai alle porte e, da buoni italiani, si comincia a riflettere su quali pietanze scegliere per pranzo e cena.

Molti tra i piatti tradizionali legati alla festività hanno una valenza simbolica: per questo, se ne trovano numerosi a base di uova (come la torta pasqualina o il casatiello, ad esempio).

In queste ricorrenze, inoltre, non possono mancare delle pietanze dolci ad allietare la giornata.

Per Pasqua, quindi, le tavole si arricchiscono di preparazioni tipiche, come la pastiera, la scarcella o la fugassa pasquale, di colombe e delle classiche uova di cioccolato.



Durante le occasioni speciali, in effetti, i dolci sono sempre presenti.

Questi sono tra gli alimenti più amati da grandi e piccini ed è facile capire il perché: colorati ed invitanti, sono belli da vedere oltre che buoni da mangiare.

Inoltre, un assaggio di qualcosa di dolce, che si tratti di biscotti, briosche o torte è in grado di migliorare l’umore: il relativo consumo, infatti, rilascia dopamina, sostanza denominata anche ‘ormone della felicità’.



Abitualmente, però, è consigliabile mangiarne con moderazione: per questo, per concedersi un biscotto o un dolcetto senza sensi di colpa, spesso si sceglie di consumarli a colazione, per iniziare la giornata con la giusta carica, o come veloce e gustoso snack.



Nell’offrire proposte deliziose e innovative, Divella è una vera maestra e, quest’anno, ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo prodotto da forno.

Una dolce novità in casa Divella

Anno nuovo, obiettivi nuovi.

F. Divella S.p.A. linea forno: nel 2022 il biscottificio ha chiuso il fatturato con il segno più superando il traguardo dei 34 milioni di euro. Tradotto in volume, parliamo di oltre 40 milioni di confezioni distribuite in Italia e all’estero. Continua a crescere il gradimento fra i consumatori dei prodotti da forno Divella che allietano la colazione di migliaia di italiani dal 1975. Ma la vera sfida di quest’anno sono i Lunacioc, la novità della linea forno 2023.

Dopo l’Ottimino ripieno alla nocciola e al cioccolato, entrambi di grande successo, è da poco in commercio il nuovo biscotto con tante gocce di cioccolato e corn flakes.

Realizzato con ingredienti semplici ma di altissima qualità, il Lunacioc sprigiona un gusto tutto da scoprire: finissimo cioccolato extra fondente in gocce e corn flakes in un equilibrio perfetto che non stanca mai il palato. Friabile e croccante allo stesso tempo, è il biscotto perfetto per l’inzuppo o mangiato come snack.

I Lunacioc rappresentano la continuità di una linea di biscotti ben inserita nel comparto dolciario italiano ed estero, settore strategico per l’azienda insieme alla storica produzione di pasta.

Come nasce il nuovo biscotto

A spiegare come nascono i Lunacioc è il dottor Domenico Divella, membro del CDA e Supervisore della linea forno della F. Divella S.p.A.





Dottor Divella, come nasce l’idea di lanciare questo nuovo biscotto?

Come anticipato, siamo partiti da poco con la distribuzione di questo nuovo biscotto che arricchirà la linea dei nostri prodotti da forno. Frutto di un attento lavoro da parte del reparto di ricerca e sviluppo, a stretto contatto con i nostri fornitori di fiducia, abbiamo ottenuto un gustoso biscotto. Un mix di ingredienti in perfetto equilibrio per la nuova specialità di casa Divella. Abbiamo, inoltre, dato grande importanza al packaging, nato in collaborazione con un artista di Rutigliano, Nicola Demarinis che oltre alla grafica in sé, ci ha consigliato una cromia sul blu che in primis risaltasse sugli scaffali, ma soprattutto trasmettesse piacevoli sensazioni di serenità e di benessere. Siamo certi di aver realizzato un ottimo biscotto degnamente rappresentato da una grafica accattivante. In fin dei conti il blu non è fra i colori più usati nel settore dei prodotti da forno…



Quanto è importante il gioco di squadra in un’azienda per dare vita ad un nuovo prodotto?

I Lunacioc sono il risultato del lavoro e dell’impegno di una squadra di giovani capitanata dal nostro responsabile del biscottificio Dottor Ottavio Dattolo, che si è impegnata al massimo in questi mesi per realizzare un prodotto eccellente.

Tra gli obiettivi strategici da realizzare in questo biennio punterete su altri prodotti?

Certo, è in fase di sviluppo un nuovo gustoso biscotto sempre a base di gocce di cioccolato e un ingrediente a sorpresa. Oltre al dolce stiamo pensando di ampliare anche l’offerta nel salato. Sono a tal proposito in fase di valutazione una serie di snack.



