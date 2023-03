Tradizione, tecnologia e innovazione: la storia del caffè simbolo della Puglia

Il nostro è un paese ricco di storia: ogni parte d'Italia, infatti, ha le sue tradizioni che vengono tramandate nel tempo e che contribuiscono a rendere quello specifico territorio peculiare, unico. Monumenti, espressioni artistiche, sagre e feste sono tutti tratti culturali in cui è ben visibile questo portato storico. Ma c’è dell’altro: la storia di un territorio, infatti, è fatta anche di sapori, di aromi, di produttori locali che, generazione dopo generazione, hanno saputo tramandare il sapere e la passione. Questa è una di quelle storie.

L'azienda Quarta Caffè nasce negli anni '50 con una piccola torrefazione nel centro storico di Lecce, che fin dall’inizio si distingue per l'alta qualità del caffè prodotto, destinato a diventare il simbolo di un territorio chiamato Salento. Nasce così la storica miscela Avio dedicata al colore delle divise degli ufficiali dell’aerostazione di Galatina. Da quattro generazioni Quarta Caffè porta avanti con impegno e determinazione il lavoro iniziato settant’anni fa, riuscendo negli anni ad “innovare nella continuità” senza mai perdere di vista la qualità, l’attenzione per il prodotto e l’attaccamento al territorio. La passione nella ricerca delle migliori origini di caffè, la tostatura separata e la cura nella realizzazione delle miscele hanno reso l'azienda un’eccellenza, oggi riconosciuta come una delle migliori torrefazioni italiane.

Il processo produttivo di Quarta Caffè: esperienza e tecnologia al servizio della qualità

Nell'impianto dell’azienda sito a Lecce sono realizzate tutte le fasi del processo produttivo, che prende avvio con la valutazione del caffè crudo. Inizialmente vengono prelevati alcuni campioni di caffè verde per verificare la conformità delle proprietà organolettiche agli standard qualitativi. Dopo l’approvazione del laboratorio di analisi, si procede al magazzinaggio e alla classificazione della materia prima. Avviene poi la fase di depurazione in cui il caffè verde viene separato da eventuali corpi estranei e dalla pellicola naturale che ne riveste il chicco. Si passa quindi alla tostatura che rappresenta una fase fondamentale del processo di trasformazione, poiché solo mediante un adeguato processo di “arrostimento” il caffè crudo rivela gli aromi che lo caratterizzano. Aver tenuto distinte le tipologie di caffè crudo consente a Quarta Caffè di tarare temperatura e tempi nel modo più appropriato per ciascuna tipologia. Segue la miscelatura: le “ricette” vengono preparate all’interno di un miscelatore dove i vari tipi di caffè vengono omogeneizzati e l’olio eterico, che migra all’esterno dei chicchi durante il periodo di riposo, ha il tempo di distribuirsi in maniera uniforme sulla superficie, conferendo loro lucidità ed aroma omogeneo. Infine abbiamo la macinatura e il confezionamento: di particolare rilevanza è, in tale fase, l’applicazione della valvola monodirezionale detta “salva aroma”, che consente di salvaguardare l’aroma del caffè rilasciando all’esterno le sostanze volatili sprigionate e, al tempo stesso, impedisce che dall’esterno l’aria possa entrare in contatto con il caffè.

Quarta Caffè: la linea per la famiglia

Partiamo dalle miscele macinate: a casa come al bar, la specialità “Avio Oro” è la storica miscela di selezionate varietà Arabica, macinata per esprimersi al massimo con la Moka. Dal gusto raffinato, invitante e dal piacere prolungato, rappresenta una scelta sicura per consumatori esigenti e raffinati.

La qualità Rossa è un classico della tradizione salentina. La sua confezione trasparente è stata ideata negli anni sessanta per i clienti delle antiche botteghe che amavano vedere il colore di questa miscela di caffè. Rappresenta il bilanciamento perfetto tra origini di Arabica e Robusta di primissima qualità.

La miscela Stuoia è ideale per il primo caffè del mattino, quando si è alla ricerca di un gusto forte che risvegli. Il giusto equilibrio tra le diverse varietà di caffè e la particolare cura nella tostatura ne esalta la struttura, la corposità e l’aroma.

La miscela Barocco è un omaggio al Salento e alla sua massima espressione artistica dedicandogli una miscela speciale; un trionfo di aromi e di gusto che conquista il palato con una selezione di pregiate origini arabica. Adatto a chi ama un caffè dalla struttura complessa e il retrogusto soave e delicato.

La miscela Crema Espresso è realizzata con caffè dalle origini pregiate, e macinata in maniera speciale per le macchine espresso casa. Un gusto unico, per un caffè ideale in ogni momento della giornata. La macinatura più fine permette al caffè di uscire più cremoso sia con l’uso della classica moka che con le macchine espresso semi-professionali in casa e in ufficio.

La miscela Gusto Tipico, equilibrata e dal gusto intenso, è ideale per la preparazione con la Moka. Un particolare grado di tostatura conferisce a questa miscela un gusto persistente ma al tempo stesso delicato.

Il Decaffeinato Sereno ha un gusto raffinato e un aroma deciso, inconfondibile Quarta Caffè anche decaffeinato. Con Sereno tutti potranno godere del piacere di sorseggiare un buon caffè.

Infine, per chi ama la comodità in ufficio e a casa, ma ha a cuore il pianeta Quarta Caffè propone cialde e capsule compostabili.

Le capsule Quarta Caffè compostabili sono ottenute da fibre vegetali di origine naturale e racchiudono una miscela di pregiati caffè Arabica e Robusta, selezionati con cura per ottenere un gusto intenso e aromatico. Un caffè con note di cioccolato fondente, caramello e zucchero di canna.

La nuova miscela Espresso è stata studiata appositamente ed ha un gusto intenso e aromatico. Grazie alla confezione monodose, la preparazione è facile e veloce: ogni cialda o capsula racchiude la dose giusta di caffè macinato per ottenere un ottimo risultato in tazza.

