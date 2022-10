A che età gli esami radiologici di prevenzione? Gli esperti rispondono

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si crede che gli esami di prevenzione, anche quelli radiologici, siano prerogativa di chi è avanti con l'età. Non è così. La prevenzione è importante perché consente di arrivare a diagnosi molto precoci". A parlare è Isabella De Serio, medico radiologo del centro 'X-Ray Ultrasound' di Palo del colle, che di recente si è trasferito in una nuova sede in corso Vittorio Emanuele, organizzata su due piani e con attrezzature all'avanguardia a disposizione dei clienti.

"La prevenzione oggi è anche più sicura - prosegue la De Serio - perché oggi abbiamo dei macchinari più performanti e con dosi radiogene inferiori".

Il supporto dei centri privati, come appunto l'X-Ray Ultrasound rimane un assetto importante, anche ora che la pandemia sembra aver allentato la sua morsa, per gravare di meno sul sistema sanitario pubblico pugliese.

"È indispensabile in questo momento - assicura Mariateresa De Serio, amministratore unico di X-Ray Ultrasound - ridisegnare le competenze territoriali sia degli ospedali pubblici sia delle strutture private accreditate, che durante l'ondata del Covid hanno aiutato ad abbattere le liste d'attesa, offrendo servizi al paziente non Covid e a coloro che erano tornati negativi".