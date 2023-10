La prevenzione scende in campo sul territorio

La prevenzione è uno dei pilastri fondamentali per la tutela della salute dell'intera collettività. Tramite controlli medici periodici è possibile, infatti, intercettare precocemente l’insorgere di patologie, aumentando le probabilità di diagnosi tempestiva e di buon esito delle cure, Purtroppo però, i ritmi frenetici della vita quotidiana, le lunghe liste d’attesa del sistema sanitario nazionale e i costi degli esami privati portano spesso a trascurare la tutela della nostra salute: in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, oltre il 30% della popolazione non si sottopone alle previste analisi di screening, vanificando i progressi scientifici nella diagnostica precoce. L’emergenza Covid-19 ha poi ulteriormente rallentato l’accesso ai test di controllo: solo nel 2020 si stima ci siano stati circa 1 milione di mammografie in meno. Diventa dunque essenziale diffondere sempre più la cultura della prevenzione, portandola “sul campo” e sensibilizzando la popolazione sull'importanza di effettuare periodicamente controlli clinici. Ecco perché iniziative mirate a fornire gratuitamente prestazioni mediche accessibili a tutti direttamente sul territorio possono fare davvero la differenza.

Torna la “Carovana della Prevenzione”

Proprio con questo obiettivo prende il via il progetto “Carovana della Prevenzione”, ideato da Despar Centro-Sud e Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. L’iniziativa prevede un tour itinerante che farà tappa in 5 città del Centro-Sud Italia offrendo visite mediche gratuite, con l’intento di portare i controlli sanitari direttamente tra le persone, raggiungendo anche chi difficilmente si sottopone autonomamente a esami di screening.

Il progetto, alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, presenta importanti novità. Innanzitutto le visite saranno rivolte non solo alle donne ma anche agli uomini, con la possibilità di effettuare gratuitamente controlli di tipo senologico, urologico ed endocrinologico. L’iniziativa, inoltre, si estenderà per due mesi, da ottobre a novembre, con un maggior numero di tappe rispetto alla prima edizione.

Le tappe dell'iniziativa itinerante

Si partirà dalla Puglia: il 4 ottobre la Carovana stazionerà a Corato (BA) e il 5 ottobre a Giovinazzo (BA). Seguirà poi la Basilicata, con la tappa di Melfi (PZ) il 25 ottobre. Per finire, il tour toccherà Abruzzo e Calabria, rispettivamente a Pescara (PE) il 7 novembre e a Rende (CS) il 13 novembre.

In ciascuna delle 5 città, nei parcheggi dei punti vendita Despar si allestirà un vero e proprio centro informativo sulla prevenzione. Qui, grazie alla presenza di personale medico specializzato e unità mobili attrezzate con strumentazioni all'avanguardia, chi lo desidera potrà sottoporsi a visite di controllo in diversi ambiti. Come sottolineato da Pippo Cannillo, Presidente e AD di Despar Centro-Sud, l’obiettivo è «contribuire a rendere più consapevoli sulla prevenzione, che significa educare al bene più prezioso: la vita». Ecco perché iniziative come la “Carovana della Prevenzione” sono tanto importanti: la salute è un diritto per tutti e la prevenzione è la migliore alleata per preservarla.

Un gesto di responsabilità: prenotati per le visite gratuite

Quella offerta da Despar Centro-Sud e Komen Italia è dunque un’occasione imperdibile per prendersi cura della propria salute, sottoponendosi a visite che possono risultare salvavita. Le visite sono completamente gratuite e aperte a tutti, fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni ed effettuare la prenotazione, è possibile consultare il sito web ufficiale a questo link. Per non perdere nessuna iniziativa del gruppo Despar invece potete seguire le loro pagine Facebook e Instagram.

La prevenzione rappresenta un gesto di responsabilità verso noi stessi e un regalo per le persone che amiamo. Prenota oggi stesso.