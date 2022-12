Screening Mammografico: l'importanza della prevenzione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tumore alla mammella è uno dei più diffusi tra le donne, per questa ragione l’Asl di Bari e in particolare il Dipartimento di Prevenzione in cui è incardinato il Centro Screening aziendale, coordinato dalla dott.ssa Sara De Nitto, garantiscono a tutte le donne nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni di accedere gratuitamente al programma di Screening mammografico.

“L’Asl di Bari invia al domicilio o all’indirizzo di residenza una convocazione, indicando luogo, data e ora, a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni, per fissare lo screening” spiega la dott.ssa Alessandra Gaballo, responsabile dell’U.O.S.V.D. Screening mammografico e radiologia senologica, che continua sottolineando quanto sia importante effettuare il controllo: “L’Asl della provincia di Bari si è dotata di strumenti di alta fascia che ci permettono di anticipare l’eventuale insorgenza di tumori, evitando in molti casi terapie più importanti”.

Per informazioni è possibile anche contattare il numero verde 800055955 o mandare un’e-mail a screeningoncologici@asl.bari. it