Porte, infissi e serramenti di qualità a prezzi mai visti

In una società complessa e competitiva un’attività commerciale, per riuscire ad affermarsi come punto di riferimento per il proprio mercato, deve riuscire a garantire ai propri clienti un servizio di alto livello.

Questo si traduce da un lato in un catalogo di prodotti di qualità e dall’altro in un servizio puntuale, preciso e affidabile che accompagna il cliente durante l’intero processo d’acquisto, dalla consulenza alla post-vendita.

Un servizio a 360°: dalla consulenza alla post-vendita

Chi ha saputo lavorare in entrambe le direzioni è sicuramente Officine Schena. Questa azienda barese, infatti, nel corso degli anni ha saputo posizionarsi come local leader nella vendita di porte e finestre e, forte di un’esperienza trentennale, propone ai propri clienti soluzioni su misura così da rispondere al meglio alle loro esigenze specifiche.

Non solo: nel caos che oggi regna intorno ai bonus edilizi, Officine Schena continua a garantire ai propri clienti bonus e sconti in fattura senza rallentamenti durante la pratica.

Un catalogo ricco di prodotti

Ma il servizio di Officine Schena, lungi dal terminare con la consulenza, si estende anche all’esecuzione e alla messa in opera: le installazioni eseguite dal personale dell’attività barese, infatti, rispettano i rigidi canoni imposti dall’ente certificatore. D’altronde, se si sbaglia la posa in opera e la progettazione del nodo di posa anche il miglior infisso non funziona.

Un’eccellenza, insomma, che si ritrova anche nei prodotti in vendita nello showroom di 400 metri quadrati a Bari – in via Vincenzo Aulisio, 25 – come per esempio porte da Interno GP, porte d'arredo ADL, sistemi di sicurezza Gruppo Esse, porte blindate Su Misura, persiane Kikau, sistemi oscuranti MV Line, tende Mottura e molto altro.

Menzione speciale per le finestre in PVC Oknoplast che possono vantare il certificato di estrusione in classe A, spessore del materiale di 3 mm e il certificato VOC, per l'assenza di sostanze pericolose e dannose per la salute.