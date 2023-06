Sfide e opportunità: il futuro della Grande Distribuzione Organizzata in Italia

La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) in Italia sta affrontando diverse sfide nel contesto attuale. Secondo i recenti dati pubblicati da NielsenIq, il settore ha registrato un aumento del fatturato nel 2022, ma è importante considerare che gran parte di questo incremento è stato influenzato dall'aumento dell'inflazione. Ciò ha portato a una contrazione dei volumi e a una pressione sui margini delle insegne distributive a causa dei prezzi più alti e dei costi di struttura elevati. In questo scenario, alcuni canali di vendita hanno risentito delle difficoltà: i discount hanno registrato una crescita a valore, ma hanno sperimentato una contrazione dei volumi. Allo stesso modo, supermercati, grandi superfici e servizi di vendita hanno registrato cali nei volumi, mentre solo il settore farmaceutico si è mostrato positivo.

Il momento è caratterizzato dalle difficoltà economiche delle famiglie, con un aumento delle persone in difficoltà e una maggiore propensione al risparmio. Di conseguenza, si osserva una selezione più accurata dei prodotti da acquistare e variazioni dei canali di acquisto.

Maiora Despar Centro-Sud: crescita solida nonostante le difficoltà del settore, annunciati nuovi investimenti e assunzioni per il 2023

Maiora Despar Centro-Sud, azienda attiva nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nelle regioni del Centro-Sud Italia, ha dimostrato una solida crescita nonostante le sfide affrontate nel 2022. Il bilancio di esercizio ha registrato un giro d'affari alle casse di quasi un miliardo di euro, rappresentando un aumento dei ricavi del 7,2% rispetto all'anno precedente.

Parlando della performance dell'azienda, il presidente e amministratore delegato di Maiora, Pippo Cannillo, afferma: «L'anno che ci siamo lasciati alle spalle non è stato particolarmente clemente ma siamo andati avanti seguendo i nostri piani, senza alcun tentennamento. Noi imprenditori abbiamo l'obbligo di continuare ad investire e pensare al futuro. Maiora ha un ruolo importante nel territorio e, oltre agli investimenti in sostenibilità, ha portato avanti una politica di contenimento dei prezzi in tutta la rete per difendere il potere d'acquisto della nostra comunità. La nostra attenzione è rivolta tanto ai clienti quanto alla nostra popolazione aziendale, come attestato anche dall'ottenimento della certificazione Equal Salary e dai diversi progetti in cantiere».

Malgrado l'aumento considerevole dei costi energetici e l'incertezza sul fronte interno ed esterno, dunque, Maiora Despar Centro-Sud ha mantenuto i propri piani di sviluppo e ha continuato a guadagnare la fiducia dei consumatori. L'azienda si è impegnata nella difesa del potere d'acquisto delle famiglie, adottando politiche di contenimento dei prezzi e rinunciando a una maggiore marginalità.

Nel 2022, Maiora Despar Centro-Sud ha concentrato i propri sforzi sulla ristrutturazione della rete e sull'apertura di nuovi punti vendita. Gli investimenti effettuati, che hanno superato le previsioni del piano quinquennale 2021/2025, hanno contribuito al consolidamento della presenza dell'azienda. Dal 2023, entro il 2025, sono programmate l'apertura di 40 nuovi punti vendita, sia in gestione diretta che indiretta, e la ristrutturazione di 32 store. Inoltre, Maiora Despar Centro-Sud ha annunciato l'ingresso nel canale Discount tramite una joint venture con Ergon, che ha portato alla creazione di ARDita. Questa nuova società si propone di aprire punti vendita Ard Discount diretti e affiliati in varie regioni, inclusa la Puglia. Entro il 2023, sono previste circa 10 nuove aperture di punti vendita Ard Discount, a cui si aggiungono i 3 già attivi.

Un altro aspetto importante del piano di sviluppo di Maiora Despar Centro-Sud riguarda le risorse umane. L'azienda conta attualmente più di 2.500 dipendenti, di cui quasi il 50% sono donne. Per il 2023, è previsto l'inserimento di oltre 100 nuove assunzioni (circa 500 entro il 2025), che contribuiranno alla gestione dei nuovi punti vendita e al potenziamento dell'organico.

Da sottolineare anche l'impegno di Maiora Despar Centro-Sud verso l'equità salariale. Nel 2022, l'azienda ha ottenuto la certificazione "Equal Salary", attestando l'assenza di differenze retributive tra collaboratori che svolgono mansioni equivalenti, indipendentemente dal genere. Questo impegno continuerà nel 2023, promuovendo una gestione aziendale equa e meritocratica.