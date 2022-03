Uno storico brand della Gdo italiana arriva in Puglia

Quello della Grande distribuzione organizzata è un settore tra i più dinamici e in continua evoluzione. La vasta e variegata concorrenza e le nuove tecnologie che contribuiscono a creare nuove tipologie di vendita – a una velocità impensabile fino a qualche lustro fa –, rendono la Gdo un ambito in cui è fondamentale sapersi adattare rapidamente alle continue, nuove, esigenze del cliente. Per un brand dunque è indispensabile avere un'ottima capacità di rinnovamento, qualità che spesso storia e tradizione possono agevolare.

I primi 60 anni di Sigma

È il caso di Sigma, da sempre uno dei più apprezzati marchi della Gdo italiana, che quest'anno spegne le sue prime 60 candeline. Un brand importante che fa parte della storia del nostro Paese e della vita quotidiana di migliaia di italiani. I supermercati Sigma sono nati a Bologna, ma da decenni sono presenti su quasi tutto il territorio nazionale.

Un successo frutto non solo di qualità e competenza, ma anche della capacità di sapersi adattare velocemente alle nuove sfide poste giornalmente dalla società moderna, con una vicinanza al cliente che ha pochi eguali.

E la storia continua... in Puglia

60 anni di storia festeggiati con il ritorno sul territorio pugliese.

Sigma sbarca infatti in Puglia, grazie a Lombardi & C SRL, attiva nel settore della distribuzione da quattro generazioni, presente sul territorio con una rete di vendita costituita da 7 supermercati ubicati sulla città di Bari. Una rete composta anche da un cash&carry di 5.000 mq e da un Centro di distribuzione di 8.000 mq. Da gennaio 2022 il Gruppo Lombardi si occuperà di rilanciare l’insegna Sigma in Puglia.



Sul sito ufficiale, sulla pagina Facebook e Instagram, è possibile conoscere tutto sui supermercati Sigma, sui suoi prodotti e servizi, oltre all'esatta ubicazione dei punti vendita baresi.