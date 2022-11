Sushi fusion: ecco chi è riuscito a far breccia nei cuori dei baresi

I locali dove mangiare sushi, in Italia, sono ormai diffusi ovunque.

Nato nel IV secolo in Giappone, dove il pesce fresco veniva conservato con riso e sale, affinché si mantenesse buono il più a lungo possibile, ha poi subito rielaborazioni e modifiche, fino ad arrivare sulle nostre tavole così come lo conosciamo oggi.

Questa pietanza è riuscita, negli anni, a conquistare gli italiani, che la scelgono sempre più spesso, da gustare da soli o in compagnia.

In molti casi, grazie sopratutto alla versatilità che hanno i suoi ingredienti, il sushi è stato proposto in versioni fusion, combinandolo quindi con altre tradizioni culinarie, riscuotendo grande successo.

C’è da dire che la proposta non è stata accolta allo stesso modo ovunque: ad esempio a Bari, dove c’è una grande tradizione legata alle crudità di pesce, non ha, generalmente, preso molto piede.

Per far breccia nei cuori dei baresi ci è voluto un ristorante in grado di unire la propria unicità ad una grande qualità delle materie prime proposte: questo locale è Basho.

Non si tratta del solito ristorante di sushi: il ristorante, infatti, propone un’interessante fusione tra cucina giapponese, sudamericana (soprattutto brasiliana) e italiana (orientata, in particolare, verso quella tipica del sud).

Un connubio frutto di abilità e passione

L’idea inizia a prendere forma quando Michele Giglio, fondatore e proprietario di Basho ma soprattutto grande appassionato di cucina, fa un viaggio in Brasile. durante il quale rimane così tanto affascinato dalla cucina locale da decidere di studiarne tutte le sue peculiarità per poterla riprodurre nel miglior modo possibile.

In seguito, dopo aver conosciuto il sushi, la sua attenzione si sposta verso Oriente, approfondendo l’arte della cucina giapponese. La sua passione lo spinge a viaggiare fino al Giappone per imparare al meglio la cottura e la lavorazione corretta del riso e conoscere i trucchi di questa lontana cultura.

Il connubio tra queste due cucine, unito ai sapori italiani, ha dato origine a pietanze originali e deliziose, realizzate con materie prime di eccellente qualità, genuine e, in gran parte, a Km zero.

Le alghe impiegate per i piatti, ad esempio, arrivano direttamente dal Giappone, viaggiando a temperatura controllata; anche le salse sono originali: vengono, infatti, importate dal Paese del Sol Levante.

Il pesce, gran protagonista, è sempre freschissimo, di produzione italiana per l’80%.



La peculiarità di Basho è espressa anche dal locale in cui accoglie i propri ospiti, raffinato ed elegante, ma con un caratteristico estro che regala un tocco unico.

Michele Giglio è così riuscito, dedicando impegno e professionalità, a creare un ambiente esclusivo, dove assaporare delizie a base di ottimo pesce.

L’unione dei due fattori ha fatto breccia nel cuore dei Baresi (e non solo), riuscendo a vincere le resistenze dovute alla radicata tradizione di pesce crudo.

Particolarmente apprezzate l’attenzione per la qualità dei prodotti e l’originalità del format, che si discosta completamente dalle diffuse catene di ristoranti di sushi.

Per gli amanti dei cocktail arriva l’angolo mixology

È evidente che Basho ama mettersi in gioco e sperimentare; per questo, ha deciso di allargare i suoi orizzonti: presso il suo ristorante di Bari, infatti, ha aperto l’angolo mixology, dove i clienti possono gustare eccellenti e originali miscele di cocktail in un raffinato ambiente, che offre prelibatezze uniche nel proprio genere.

Si può, così, scegliere di accompagnare il proprio drink preferito a uno dei piatti colorati proposti.

Il menù offre pesce con tagli pregiati, declinato in vari modi, nigiri, temaki, uramaki, tempure, ma anche tagli di carne prelibati, come il kobe; non mancano, poi, dolci golosi.

È, anche, possibile mangiare una semplice e fresca poke a pranzo.



L’angolo mixology va a completare l’ambito delle bevande, unendosi alla grande selezione di vini presente, di cui vengono organizzate serate degustazione.

Inoltre, per dedicarsi un momento speciale, si può optare per una cena con spettacolo, disponibile durante i weekend.

Non resta che provare di persona un'esperienza unica e scoprire le delizie che il ristorante offre.

Oltre che a Bari, Basho è presente anche a Soverato, Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro e Catania.



Per maggiori informazioni, sono disponibili il sito di Basho e la pagina Facebook.