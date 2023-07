Jeep Avenger, più che un SUV elettrico: il futuro della mobilità

Come ben sappiamo, l'avvento delle auto elettriche ha apportato importanti modifiche alla concezione delle auto da parte delle grandi case automobilistiche.

Oggi, scegliere un'auto elettrica non significa soltanto aderire a principi di sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche un'esperienza innovativa e notevolmente più comoda rispetto alla norma.

Il futuro della mobilità è indubbiamente legato all'elettrico.

Non a caso, il premio di Car of the Year 2023 è stato attribuito a un SUV completamente elettrico, destinato a diventare presto un punto di riferimento per numerosi automobilisti.

Un nuovo SUV elettrico

Si tratta della prima Jeep® 100% elettrica, pronta a cambiare il futuro della mobilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento per i piccoli SUV in tutto il mondo.

Non un’auto qualsiasi quindi. E la vittoria di Car Of The Year 2023 per Jeep Avenger ben lo testimonia.

Da Maldarizzi Automotive la Jeep Avenger è disponibile in pronta consegna e al prezzo di soli 8 euro al giorno. L’offerta è valida fino al 30 giugno

Jeep Avenger: caratteristiche dell’auto

Jeep Avenger è un’auto elettrica che promette un’autonomia massima di 550 km, dotata di un motore elettrico da 400 Volt con 156 cavalli e dimensioni piuttosto compatte, che la rendono ideale anche per i contesti urbani. Presenta infatti una lunghezza di circa quattro metri, 16 cm meno del Renegade, collocandosi quindi nella sezione dei B-SUV.

Internamente Avenger richiama modelli tradizionali come Wrangler con forme solide ed essenziali e un display touch da 10,25 pollici. Il bagagliaio ha una capienza di 380 litri e la soglia di carico posta a 72 cm da terra.

Avventura e libertà

La sensazione che questo SUV emana è sicuramente di estrema libertà: l’avventura è esplorazione dei confini, ritrovare sé stessi in un mondo completamente nuovo. I distintivi cerchi da 18″ si combinano perfettamente con le forme muscolose della Jeep® elettrica più compatta.

L’estetica traduce la personalità di questa nuova Jeep®: i profili della griglia a sette feritoie, il tetto nero a contrasto che sottolinea la sua presenza e i fari full-LED anteriori e posteriori rendono Avenger un’auto riconoscibile al primo sguardo.

Gli interni moderni e digitali della nuova Jeep® Avenger uniscono senso di libertà durante la guida, funzionalità e un’esperienza di connettività inedita. I vani a disposizione offrono, nel loro insieme, lo stesso spazio di un bagaglio a mano. Smartphone, chiavi di casa, borracce, beauty case oppure occhiali da sole, tutto ciò che può essere utile per un viaggio trova uno spazio a bordo.

Ogni viaggio diventa quindi un’avventura da vivere.

I vantaggi dell’acquisto di Jeep Avenger

Sono numerosi i vantaggi che regala Jeep Avenger. Intanto, la guida semplice che essa ti consente: 3 minuti di ricarica sono sufficienti per garantirti 30 km di autonomia con 100 kW di ricarica rapida DC. Un vantaggio notevole: in questo modo si può ricaricare il consumo medio giornaliero durante una semplice pausa caffè.

Da non sottovalutare le dimensioni compatte in grado di adattarsi alle condizioni meteo. La presenza del Selec-Terrain® e del sistema Hill Descent Control permetteranno quindi di adeguare il proprio stile di guida alle condizioni meteo più difficili: pioggia, neve, superfici scivolose.

Acquistare una Jeep Avengers

È possibile acquistare la nuova Jeep Avenger nelle sedi Maldarizzi: a Bari, in via Oberdan 2; a Trani in Via Barletta S.S. 16 Km. 756+583 e a Matera, in Via delle Arti, 13/15 – Zona P.A.I.P.

Oppure tramite il sito di Maldarizzi, sempre ricco di novità per chi ama guidare e concedersi l’auto dei propri sogni.