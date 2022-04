I tanti vantaggi dell'isolamento termico

Il superbonus per interventi finalizzati all'efficienza energetica di condomini o edifici composti da due a quattro unità immobiliari è stato prorogato fino al 2025, scadenza confermata al 31 dicembre 2022 per le villette unifamiliari.

Negli ultimi due anni, grazie soprattutto a questa importante agevolazione fiscale, la domanda di interventi di riqualificazione energetica degli immobili è cresciuta esponenzialmente e non accenna ad arrestarsi. Tra i lavori più richiesti ci sono quelli riguardanti l'isolamento termico.

Riduzione delle dispersioni, delle spese energetiche e crescita del valore dell'immobile sono alcuni dei vantaggi

I vantaggi dell'isolamento termico sono tanti. Per esempio riduce la dispersione di calore in inverno e l'ingresso di flussi caldi in estate, abbassa le spese energetiche e le emissioni di gas serra, in poche parole: rende l'edificio più efficiente e di conseguenza ne allunga la “vita”.

Gran parte del calore prodotto all'interno di una struttura viene infatti disperso dalle superfici dei muri perimetrali a diretto contatto con l’esterno che spesso non sono capaci di trattenere il calore perché non protetti da un adeguato strato isolante.

Riuscire a “intrappolare” questo calore permette, tra le altre cose, di mantenere costante la temperatura interna dell'abitazione, da qui la riduzione dei consumi che si traduce in risparmio economico sulla bolletta. Non bisogna inoltre sottovalutare la crescita del valore economico di un immobile riqualificato dal punto di vista energetico.Le migliori performance energetiche lo rendono infatti molto più appetibile sul mercato immobiliare.

L'importanza di affidarsi a dei professionisti

Fondamentale è la scelta dei materiali – che possono essere di vario tipo – e della tipologia di isolamento, entrambe caratteristiche che incidono tanto sull'efficacia finale del lavoro. Motivo per il quale è sempre consigliabile ricorrere a dei professionisti con molta esperienza alle spalle.

A Bari Renova Costruzioni propone le tecnologie più avanzate e i migliori materiali, non a caso è un'azienda leader nel settore dell'isolamento termico e acustico.

Una storia di successi lunga dieci anni quella della struttura pugliese. Un'azienda che non si limita agli interventi di isolamento, ma che offre tanti altri servizi nel campo dell'edilizia e della bio-edilizia: impiantistica di vario genere, manutenzioni civili e industriali, pavimentazioni, rivestimenti e restauri, solo per citarne qualcuno.

Renova Costruzioni si trova in Via Conte Girolamo Giusso, 4/B. Sul sito internet ufficiale sono presenti le info su tutte le attività di questa importante realtà barese.