Vacanze in Lazio: 5 località da visitare assolutamente

Non solo Roma. Il Lazio è una regione particolare, sempre più ricercata anche d’estate, soprattutto nei luoghi più non-convenzionali e lontani dalla mondanità e dalla frenesia della capitale.

Ne abbiamo scelti 5 e sono tutti particolarmente suggestivi.

Fregene

Fregene è la località balneare più famosa situata nei dintorni di Roma, forte anche delle frequentazioni di vip che si sono succedute dal dopoguerra a oggi. Nota per le sue spiagge, malgrado le dimensioni abbastanza modeste, è dotata di numerosi stabilimenti balneari che possono quindi soddisfare le esigenze delle famiglie che vogliono concedersi un po’ di relax in situazioni attrezzate.

Il luogo più esclusivo di Fregene è il Villaggio dei Pescatori, nata negli anni 50 come area formata da capanne. Oggi è un luogo esclusivo, frequentato dai più giovani, dove poter mangiare, ballare e partecipare a feste notturne.

Un perfetto connubio, quindi, tra relax e mondanità.

Sperlonga

Si tratta di un piccolo comune, però molto apprezzato per le sue caratteristiche, soprattutto legate al mare. Le spiagge qui presenti sono meravigliose, tanto da aver conferito alla città la celebre Bandiera Blu.

Obbligatoria è la visita alla Grotta di Tiberio, un’attrazione visitata dalla maggior parte dei turisti. Si tratta di una grande cavità naturale aperta sul mar Tirreno, situata a fianco ai resti delle varie terrazze che compongono il sito archeologico della villa dell’imperatore Tiberio (I secolo d.C.) e che si presenta come un vero e proprio ambiente domestico: arrivando in prossimità della grotta, si può notare una vasca rettangolare (peschiera) al cui centro c’è una parte rialzata dall’acqua, che ai tempi serviva per intrattenere gli ospiti durante le cene estive.

Un vero e proprio esempio di sito archeologico direttamente sul mare, perfettamente conservato.

Castelli Romani

Castel Gandolfo, Ariccia, Albano Laziale, Genzano. Questi sono alcuni dei comuni che si affacciano sul Parco Regionale dei Castelli Romani. Luoghi non molto lontani dalla capitale, che possono conferire alla propria vacanza un aspetto di relax e tranquillità fuori dalla frenesia di Roma.

Da segnalare il suggestivo Lago di Nemi, a Genzano. Un lago vulcanico dichiarato balneabile, attorno a quale si possono fare escursioni e passeggiate all’aria aperta.

Isola di Ponza

È la maggiore delle isole ponziane, di cui fanno parte anche Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano. Le spiagge di quest’isola si affacciano su acque limpide dal colore turchese, che tanto fanno innamorare chi decide di trascorrere qui le vacanze estive.

Un’isola composta da baie, calette molto piccole ma anche faraglioni, che sovrastano l’intero panorama e rendono l’atmosfera molto romantica.

Ma le meraviglie non si limitano al mare. Anche nell’entroterra è possibile trovare qualcosa di affascinante da visitare. Tra le tante attrazioni, possiamo annoverare le storiche case rupestri scavate nel tufo, nella località di Le Forna, risalenti alla Preistoria. Oggi, in alcune di esse, è possibile anche soggiornare, rendendo il soggiorno presso l’Isola di Ponza ancora più stimolante e curioso.

Le Terme libere di Viterbo

All’aria aperta, destinate a tutti e facilmente raggiungibili. Sono le Terme libere di Viterbo, che si trovano a pochi km dal centro di Viterbo. Molto particolari quelle di San Sisto, composte da due piscine all’aperto con acque termali di tipo sulfureo, una più grande a 58° e uno più piccola a 18°. In queste terme nello specifico è possibile fare il bagno anche di notte, un’esperienza veramente memorabile che può rendere il soggiorno nel Lazio indimenticabile.

Articolo originale