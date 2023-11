Per il decimo anno consecutivo Bari ospita la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo

Il fotogiornalismo è un linguaggio universale che parla con immagini, catturando attimi di verità, emozione e testimonianze. Rappresenta una finestra aperta sul mondo, una lente che permette di osservare la realtà nelle sue molteplici sfaccettature, narrando storie, denunciando ingiustizie e catturando la bellezza in ogni angolo del pianeta.

Quest'anno, Bari ha l'onore di ospitare, per il decimo anno di fila, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo. L'esposizione, che si svolge al Teatro Margherita dal 13 ottobre al 10 dicembre 2023, presenta le immagini vincitrici del World Press Photo Contest 2023, il più prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo.

World Press Photo

La mostra di World Press Photo è un viaggio nel mondo, un percorso attraverso le storie, le emozioni e le contraddizioni del nostro tempo. Le immagini esposte sono state scattate da fotoreporter provenienti da tutto il mondo e raccontano di eventi drammatici, di lotte per i diritti, di bellezza e di speranza.

Tra le immagini più iconiche della mostra, spicca quella di Evgeniy Maloteka, fotografo ucraino vincitore del World Press Photo of the Year 2023. L'immagine ritrae una donna che fugge da un bombardamento a Kiev, con il suo bambino in braccio. Un'immagine che racconta la tragedia della guerra in Ucraina e la forza della speranza. Altre immagini che colpiscono per la loro forza emotiva sono quelle che raccontano la crisi climatica, la pandemia di COVID-19, le migrazioni forzate e le violazioni dei diritti umani.

La mostra di World Press Photo è un evento culturale di rilevanza internazionale che offre al pubblico l'opportunità di immergersi in storie affascinanti, mozzafiato e spesso toccanti. La Regione Puglia, per mezzo del Teatro Pubblico Pugliese, e il Comune di Bari hanno contribuito alla realizzazione della mostra, sostenendola come già fatto per tutte le precedenti edizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informazioni e biglietti

La mostra di World Press Photo è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di fotogiornalismo e di cultura. Un'occasione unica per conoscere il mondo attraverso gli occhi dei migliori fotoreporter del pianeta.

La mostra è aperta al pubblico tutta la settimana, dalle 10:00 alle 21:00 (il venerdì e il sabato fino alle 22:00). Per maggiori informazioni circa il programma e il costo dei biglietti, è possibile visitare il sito web di World Press Photo.