Sport, divertimento e grande partecipazione nelle prime giornate della 1^ edizione dell’Olimpiade metropolitana

Proseguono le gare in calendario nelle strutture sportive dei Comuni che hanno aderito alla 1^ Edizione dell’“Olimpiade Metropolitana” promossa dalla Città Metropolitana di Bari e con il patrocinio del Coni regionale. Una festa dello sport e del divertimento che ha preso il via sabato 10 dicembre con la partecipazione di 20 Comuni, 68 associazioni sportive dilettantistiche e circa 1.000 atleti di età compresa fra i 13 e i 14 anni impegnati in oltre 200 gare e 15 discipline. Nelle prime quattro giornate sono stati registrati partecipazione ed entusiasmo da parte dei tanti giovani che si sono cimentati in tornei di tennis, basket maschile e femminile, atletica, ginnastica artistica. Le gare proseguiranno fino a venerdì 16 dicembre con altri tornei di atletica, baseball, basket, calcio A9, calcio A5, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, karate, pallamano, pallavolo, pattinaggio, taekwondo, tennis, tennis tavolo, che si svolgeranno all’interno degli impianti sportivi di Adelfia, Altamura, Bari, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Corato, Gravina in Puglia, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Palo del Colle, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Triggiano e Turi. Al termine di ogni torneo ai partecipanti sono state consegnate medaglie da Giuseppe Patrono consigliere metropolitano delegato allo Sport e da Luigia Carbonara, Dirigente del Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili della Città metropolitana di Bari, oltre che dai rappresentanti delle amministrazioni locali presenti. Obiettivo di questa prima edizione della “Olimpiade Metropolitana” è quello di promuovere attraverso la pratica sportiva la socializzazione, il benessere e la crescita educativa tra le giovani generazioni attraverso una sana e leale competizione tra Comuni, associazioni e relative squadre offrendo al territorio una settimana di sport ed una bella occasione per conoscersi e fare comunità. E’ possibile seguire le attività sul sito www.olimpiademetropolitana.it Il momento conclusivo dell’Olimpiade si svolgerà con una cerimonia di chiusura sabato 17 dicembre alle ore 9:30 al Palaflorio di Bari.