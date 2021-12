Canottaggio: il CC Barion saluta la stagione 2021 con tre medaglie

Tre medaglie per concludere la stagione remiera. Al Campionato Italiano e nella Regata Nazionale di Gran Fondo di canottaggio il Canottieri Barion conquista due argenti ed un bronzo: a Sabaudia, nell’ultima gara del 2021, il circolo barese di molo San Nicola sale sul podio con i suoi giovani, fra Cadetti e Juniores, con ragazzi e ragazze, ma anche con i suoi agguerritissimi Master.

Seconda posizione per il quattro di coppia maschile Cadetti (14 anni) composto da Francesco Scaramuzzi, Claudio Straziota, Andrea Altomare e Alessandro Campobasso, che ha concluso i sei km di percorso ad un solo secondo dai vincitori del SC Varese. Terzo posto di carattere fra le Junior (17-18 anni), per il quattro di coppia femminile CC Barion formato da Alessandra Quaranta, Sofia Caliandro, Chiara Tamborrino e Ilaria Bovio e finito subito dietro Irno ed Aniene.

Sempre nella categoria Junior e sempre nel quattro di coppia, bene Michelangelo Quaranta, Luigi Tamborrino, Giancarlo Leonetti e Francesco Capone vicinissimi al podio con il quarto piazzamento. Ed avrebbe potuto ambire ad una medaglia anche l’altro quattro di coppia Cadetti con Pasquale Tamborrino, Leonardo Bellomo, Carlo Barbone e il nuovo innesto Stefano Stramaglia, se non fosse incappato in una squalifica per un taglio in virata: un inconveniente che ha vanificato l’ottimo tempo fatto registrare.

A chiudere in bellezza il bilancio della manifestazione e della stagione un altro argento, agguantato dai master tornati a farsi sentire con Carlo Quaranta, Lorenzo Orlando, Fabio Diomede e Frank Colaci, secondi nel quattro di coppia. «Un degno epilogo – osserva il ds Carlo Quaranta, presente a Sabaudia nella doppia veste di dirigente e atleta – Nonostante l’assenza di Antonio Schirone, che ci auguriamo di avere prestissimo di nuovo in acqua, i nostri giovani si sono ben disimpegnati e battuti. Tutte ottime prestazioni, in una competizione con quasi 700 partecipanti, che ci hanno consentito di centrare il 17esimo posto su 168 società nella classifica della Coppa di Gran Fondo 2021».