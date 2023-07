Junior Fasano: Tesserato Leonardo Marcelo Comerlatto

Arriva dal Brasile il primo rinforzo della Junior Fasano, che presenta il terzino destro brasiliano, munito anche di passaporto statunitense, Leonardo Marcelo Comerlatto. Il mancino, classe ’98, arriva in Italia dopo l’esperienza nella massima serie polacca tra le file del Torus Wybrze?e Gda?sk, mentre in passato ha indossato le maglie dell’Handebol Londrina e dell’Handebol Taubatè in patria, e dell’Aguas Santas in Portogallo.

Ecco le sue prime parole: "Sono molto felice dell’opportunità di giocare a Fasano – dichiara Comerlatto – ed è una grande responsabilità giocare nella squadra campione in carica. Mi sto preparando per arrivare al top e per fare del mio meglio per il club e per i miei futuri compagni".