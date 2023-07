Junior Fasano: Torna il centrale serbo Marko Knežević.

Dopo l’esperienza tra il 2018 ed il 2020, tornerà ad indossare la maglia della Junior Fasano il centrale serbo, munito anche di passaporto ungherese, Marko Kne?evi?.

L’atleta, classe ’93, negli ultimi anni ha giocato in Serbia con l’RK Jugovi?, in Francia con il Villeurbanne ed in Italia con il Molteno, mentre, precedentemente alla prima esperienza biancazzurra, aveva indossato in patria le maglie dell’RK ?elezni?ar Niš, dell’RK Sintelon Ba?ka Palanka e dell’MKR Po?arevac, ed in Ungheria la casacca dell’Oroshazi Fkse, collezionando anche diverse presenze con le nazionali giovanili.

"Sono molto felice di tornare a Fasano – dichiara Kne?evi? – poiché qui ho vissuto a livello umano le due stagioni più belle della mia carriera, nonostante l’infortunio nella prima stagione e la situazione Covid che ha fermato il campionato nella successiva annata. Questo è il motivo per cui non vedo l'ora di giocare e dare ancora di più ai tifosi della Junior, che sono i migliori in Italia. Ringrazio particolarmente il club che per la fiducia riposta in me e per avermi dato questa opportunità. Sia nella società che in città mi hanno fatto sempre sentire a casa, ed ora che il team è di nuovo campione d’Italia, sarà una bella sfida lottare per confermarsi, e ciò per me è fonte di ispirazione e motivazione. Sono sicuro che saremo competitivi in ??campionato e che daremo il massimo per vincere"