Junior Fasano: Via al 5° torneo internazionale Handball Cup “Banco di Sardegna”

Avrà inizio nel pomeriggio di oggi il 5° torneo internazionale Handball Cup "Banco di Sardegna", che vedrà come protagonisti i padroni di casa della Raimond Sassari, i rumeni del Potaissa Turda, i bosniaci dello Sloboda Tuzla e la Sidea Group Junior Fasano.

La formazione biancazzurra affronterà stasera alle 20.30 in semifinale la compagine della Transilvania, già incontrata nella EHF Cup 2014/15, con gli altri due club che invece si sfideranno alle 18.30. Si disputeranno invece domani le finali per il 3° posto (ore 17) e per il 1° posto (ore 19), con tutti gli incontri che saranno trasmessi in diretta streaming sui canali di Directa Sport Live TV.