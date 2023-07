Mercato Junior Fasano: Oronzo Monopoli rinforza il reparto portieri, Nicola Legrottaglie, Donato Nardelli e Denni Gallo completano la rosa

Rinforzo anche tra i pali per la Junior Fasano, che ufficializza il tesseramento di Oronzo Monopoli, classe 2003, proveniente dalla Innotech Serra. Il portiere, che ha collezionato convocazioni anche nelle nazionali giovanili, dichiara:

"Sono felice di questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio la Junior per la fiducia, ma anche la Roberto Serra Fasano per il supporto in questi anni e per avermi concesso l’opportunità di proseguire il mio percorso sportivo con la squadra campione d’Italia. Ci vediamo presto in campo".

A completare la rosa che lunedì 24 luglio inizierà la preparazione in vista della stagione 2023/24 vi saranno anche tre giovani che hanno ben figurato lo scorso anno in Serie B con la maglia della Pallamano Fasano e che dunque si aggregheranno alla prima squadra biancazzurra: Nicola Legrottaglie, ala sinistra classe 2002, Donato Nardelli, terzino sinistro classe 2006, e Denni Gallo, pivot classe 2002. Al contempo la società saluta e ringrazia gli atleti che non faranno più parte del roster, augurando loro le miglior fortune.

Ritengo che il club abbia fatto un ottimo lavoro riguardo il mercato – dichiara coach Vito Fovio – perché dovevamo sostituire pedine preziose per il nostro gioco e sono arrivati rinforzi importanti. Comerlatto è un terzino mancino molto forte fisicamente, del pivot Torbjörnsson abbiamo avuto referenze eccellenti, Amato è un ragazzo d’oro, un serio professionista che ci darà una grande mano, ed infine Kne?evi? che ho fortemente voluto per il suo carisma e che ha tutte le carte in regola per essere il leader di questa nuova squadra. Anche i più giovani arrivati ci daranno una mano significativa, a partire da Monopoli, che è un portiere molto promettente, per finire con i tre ragazzi aggregati dalla Serie B, Gallo, Legrottaglie e Nardelli. il cui apporto sarà d’aiuto anche per migliorare gli allenamenti.

Abbiamo un compito molto difficile quest’anno, quello di difendere il titolo, e tutte le nostre avversarie si sono rinforzate notevolmente, ma sono fortemente convinto che noi abbiamo le armi giuste per affrontare la concorrenza e confermarci. Ci vorrà certamente un po’ di tempo per rodare questo gruppo, a partire dall’inserimento del terzino mancino che di fatto è una novità per noi e che cambierà il nostro modo di giocare, ma sono convinto che lavorando intensamente, come nostra abitudine, in breve saremo competitivi al massimo. Non vediamo l’ora di cominciare!"