Pallamano: La Sidea Group Junior Fasano ospita la Raimond Sassari per Gara 2 delle Finali Scudetto

Dopo la sconfitta per 34-32, rimediata in terra sarda sabato scorso in Gara 1, per portare la serie alla “bella” la Sidea Group Junior Fasano è chiamata al successo domani in Gara 2 contro la Raimond Sassari, con il match in programma nella palestra Zizzi alle 18.30.

La formazione isolana ha evidenziato nel primo match delle finali, ma anche in semifinale contro il Bressanone, la propria forza ed il proprio carattere, ma anche il team biancazzurro ha ampiamente dimostrato, sia al PalaSantoru, che per tutto il corso della stagione, di saper lottare in ogni circostanza e di poter ambire al quarto scudetto della propria storia, e sarà indubbiamente necessaria una grande prestazione per giungere a gara 3, eventualmente in calendario alle 20.30 di sabato 20 maggio.

"Ci apprestiamo ad affrontare questa sfida con gran voglia di far bene e di portare la serie a Gara 3 – dichiara il tecnico Vito Fovio – Sappiamo che non sarà affatto semplice, ma il nostro pubblico è capace di darci il supporto necessario per gettare il cuore oltre l’ostacolo, trasmettendo coraggio ai nostri ragazzi, che sono consapevoli dell’importanza dell’appuntamento e sono motivatissimi. Dobbiamo certamente limitare alcuni errori visti in Gara 1 ed abbiamo lavorato anche su questi aspetti. Ora non ci resta che scendere in campo!"

A dirigere Gara 2, che sarà trasmessa su SkySport Arena (Canale 204) e sul portale ElevenSports, saranno i sig.ri Francesco Simone e Pietro Monitillo (con i commissari Giuseppe Cosenza e Vincenzo Chiarello).