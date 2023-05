Pallamano: Via ai Play-Off Scudetto con Gara 1 delle Semifinali tra Sidea Group Fasano e Merano.

Chiusa la parentesi dedicata alla Nazionale, per la Serie A Gold è ora tempo di Play-Off Scudetto, che saranno inaugurati sabato, 6 maggio, da Gara 1 delle Semifinali.

La Sidea Group Junior Fasano, terza al termine della regular season, affronterà alle ore 19 nella palestra Zizzi l’Alperia Merano, che a sua volta ospiterà Gara 2 il 9 maggio, ed anche l’eventuale Gara 3 il giorno successivo. La formazione biancazzurra si è preparata intensamente alla sfida contro la compagine alto-atesina, che in campionato ha superato in entrambe le circostanze i fasanesi (22-29 in terra pugliese, a porte chiuse alla 2^ giornata, 33-30 al ritorno) e che certamente mira a riconquistare una finale che manca dal 2005 (anno in cui giunse anche l’unico titolo tricolore del club).

Stesso obiettivo ovviamente per Flavio Messina e compagni, che invece vogliono scrollarsi le due sconfitte rimediate in questa stagione contro la squadra allenata da Juergen Prantner, e che soprattutto desiderano lottare sino alla fine per lo scudetto, così come accaduto nello sfortunato atto conclusivo della precedente Serie A.

La gara, che sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone (coadiuvati dal commissario federale Vincenzo Chiarello. Sul fronte opposto del tabellone si sfideranno invece Sassari e Bressanone.