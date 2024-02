La replica degli ultras alle parole di ADL: "Società allo sbando, chiediamo una nuova proprietà che tratti Bari con rispetto"

"Le parole di Aurelio De Laurentiis non hanno fatto altro che confermare che la linea intrapresa dalla Curva Nord in questi mesi fosse quella giusta: una società allo sbando, incapace di programmare una stagione vincente dopo essere arrivata a 100 secondi dalla serie A. Una società che ha preferito smantellare la squadra quando sarebbe stato sufficiente puntellarla. Una società che non ha mai chiarito quelle scelte e non ci ha mai messo la faccia, facendo perdere la dignità anche al DS davanti ai microfoni".

Così, in una nota, gli ultras del gruppo Bulldog Bari 1991 commentano le parole pronunciate in conferenza stampa da Aurelio De Laurentiis, che con il riferimento al Bari quale 'seconda squadra' del Napoli, hanno suscitato lo sdegno dei tifosi biancorossi.

"Noi non abbiamo mai vinto scudetti, non abbiamo mai viaggiato in Europa e non pretendiamo fare paragoni con Napoli e col Napoli - scrivono i supporter biancorossi - Ma abbiamo una storia, un'identità, un bacino di utenza tra i più grandi in Italia. E pertanto, non potremo mai essere la "seconda squadra" di nessuno. Per questi motivi, invitiamo la famiglia De Laurentiis a passare la mano e a sparire al più presto dalla nostra città". "Annunciamo, quindi, l'inizio di una linea dura che ci vedrà comunque presenti - a dimostrazione di quanto attaccamento e partecipazione siano tratti distintivi della nostra tifoseria - ma ancora più intransigenti nell'esprimere all'unisono la richiesta di una nuova proprietà che tratti Bari con rispetto", concludono.