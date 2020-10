Bari, Auteri: "Catania avversario che va preso con le molle. Continuiamo a giocare da squadra"

"I dettagli fanno la differenza ma contano anche le prestazioni e la continuità. Sono contento dei ragazzi". Inizia dall'analisi del derby pareggiato con il Monopoli, la disamina di mister Auteri relativa al pre-partita di Bari-Catania, gara che chiuderà la settima giornata di Serie C, lunedì alle 21:00. "Bisogna essere capaci di creare e concretizzare e non concedere - ha detto ai canali ufficiali del Bari il tecnico biancorosso -. Prendere il controllo del gioco, giocare da squadra. Quando si hanno obiettivi importanti come i nostri ogni particolare fa la differenza. Serve un lavoro continuo, gli aspetti da curare vanno allenati e consolidati".

Il tecnico biancorosso mette in guardia i suoi sul valore del Catania, sconfitto nell'ultimo turno di campionato, ma pur sempre tra le avversarie più temibili del girone: "Contro la Ternana hanno fatto una buona prestazione ma il risultato è stato negativo. Un paio di errori li hanno pagati caro ma hanno qualità e giocatori importanti ed esperti. Possiedono un ottimo livello tecnico in mezzo al campo e davanti, il loro è un organico importante, sono tra le migliori squadre di questo campionato e ce ne sono tante. Il Catania va preso con le molle, è una squadra ben allenata e ha le potenzialità per far male. Noi giochiamo, loro pure, mi auguro sia una partita godibile",

Con Sabbione squalificato, si apre il ballottaggio in difesa per una maglia da titolare accanto a Celiento e Di Cesare: "In quel ruolo possono giocare Minelli o Perrotta ma abbiamo anche altre alternative, c'è pure Ciofani che sa giocare lì, non ho ancora deciso". Auteri ha parlato anche delle condizioni del resto del gruppo: "Bianco sta bene, aveva un taglio alla tibia che ha richiesto punti di sutura. Per i nuovi ci vorrà ancora tempo ma stanno crescendo. Hamlili? Lo stimo dal punto di vista della professione e umano, perché è un bravissimo ragazzo. Fa parte del contesto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'emergenza covid preoccupa sempre di più, i contagi sono tanti anche nel mondo del calcio e cresce il numero delle gare rinviate ma Auteri non crede ad una sospensione del campionato: "Credo di no, se ognuno sta attento. Noi siamo in una bolla, veniamo a fare allenamento e rientriamo a casa. In questo momento è meglio non avere contatti, abbiamo delle responsabilità. Certo potrebbe capitare uno o due giocatori potrebbero anche contagiarsi ma non credo si possano rinviare le partite, altrimenti tutto viene falsato"