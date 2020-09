Bari a Ferrara per la Coppa Italia contro la Spal, Auteri: "Farò giocare chi è più fresco"

Dopo l'esordio vittorioso seppur sofferto in campionato nel derby contro la Virtus Francavilla, il Bari è atteso da un altro impegno a distanza di tre giorni: mercoledì sera, infatti, i galletti saranno a Ferrara per affrontare la Spal nella sfida del secondo turno di Coppa Italia.

Alla vigilia della sfida con gli estensi, direttamente dal treno che sta portando la squadra a Ferrara, il tecnico dei biancorossi Gaetano Auteri ha introdotto così la partita della coppa nazionale, trofeo che per ovvie ragioni non può essere ritenuto alla portata del Bari: “Di sicuro sarebbe stato meglio fare una settimana normale di lavoro ma c’è questo impegno e lo onoreremo nel migliore dei modi cercando di alternare tutti. Farò giocare chi è più fresco, ce ne sono parecchi da cui mi aspetto riscontri importanti. In questi giorni abbiamo continuato a lavorare, ci sarà alternanza tra chi ha giocato e chi deve riposare, troveremo i giusti equilibri, la giusta miscela".

Nonostante la Coppa Italia non rappresenti una priorità, c'è ugualmente voglia di far bene e approfittarne per collaudare alcuni meccanismi: "Parliamo pur sempre di un impegno ufficiale, importante, di prestigio. Ce la giocheremo con intelligenza, e tenendo conto degli impegni che abbiamo. Siamo alla seconda partita in poco meno di nove giorni, ce ne sarà un’altra domenica e poi ci saranno turni infrasettimanali. Bisogna tenere conto di tutto, lo faremo, senza per questo alterare i nostri valori".

Per concludere, il mister ha fatto il punto sulle condizioni fisiche della squadra e sugli ultimi sviluppi di mercato (in arrivo Lollo e Semenzato da Venezia e Pordenone, in Friuli andranno Berra e Scavone ndr): “A livello fisico i ragazzi che sono con noi dall’inizio stanno bene, poi c'è chi è arrivato un po’ più tardi come Candellone, Marras, D'Orazio, e lo stesso Simeri (che veniva dall'infortunio ndr) che è un po’ indietro. Ci vuole tempo ma recupereranno una condizione ottimale. Dobbiamo sempre pensare da squadra. Il mio dovere è alternare e capire chi sta meglio di volta in volta per mettere in campo un Bari che sia semrpe competitivo. Abbiamo già parlato di mercato, di qualcosina abbiamo bisogno anche perché qualcuno è andato via. Poi basta, ciò che conta è il campo, ci dobbiamo concentrare esclusivamente su quello”.