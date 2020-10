Bari, Auteri: "Contro la Viterbese qualcuno rifiaterà. La classifica per ora non conta nulla"

Alla vigilia di Viterbese-Bari, in programma domenica alle 15:00, il tecnico dei biancorossi Gaetano Auteri, ha parlato ai microfoni della società introducendo la gara.

La sfida in casa dei laziali sarà la sesta partita in 18 giorni per i galletti ma tale circostanza non deve diventare un alibi: "Lo stesso vale anche per la Viterbese. Nel gioco delle alternanze, qualcuno inevitabilmente rifiaterà. Qualcuno non ha giocato, quindi quattro o cinque elementi freschi potremo schierarli. Le condizioni sono paritarie". Gli unici a scendere sempre in campo finora sono stati Celiento e Maita che potrebbero essere ancora nell'undici titolare: "Vediamo, anche De Risio ha qualche piccolo problema. Celiento e Maita hanno buone capacità di recupero, vedremo non ho ancora deciso. Come al solito ci sarà bisogno di tutti, sarà una partita tosta contro un avversario scorbutico".

L'allenatore dei galletti è tornato anche sulla partita vinta in casa della Cavese, sottolineando le cose migliori fatte dai suoi: "Complessivamente abbiamo fatto bene, come avevo detto sarebbe stato un delitto non vincerla. Abbiamo costruito tanto, in alcune situazioni abbiamo concesso perché non siamo stati determinati. Acquisiremo continuità in quello che facciamo. Questo gruppo non è ancora consolidato e uniforme, miglioreremo".

Il successo di Cava de' Tirreni ha momentaneamente proiettato i galletti in vetta al Girone C, Auteri però allontana ogni pensiero: "Adesso la classifica non vale nulla, non la guardo. Guardiamo alle prestazioni, come ho detto prima stiamo facendo bene. Non siamo stati continui nella nostra proposta di gioco, a volte ci siamo accontentati, a volte siamo stati costretti a tenere i ritmi più bassi. Noi dobbiamo giocare un calcio intenso, appena avremo la possibilità di lavorare più a lungo insieme cresceremo da questo punto di vista".

Nelle prime tre uscite, il Bari ha incassato sette reti, un dato che per qualcuno è da interpretare come un campanello d'allarme: "I dati dicono questo, ne dobbiamo prendere atto. Qualche errore l'abbiamo commesso ma non riguarda la difesa, riguarda l'atteggiamento che abbiamo avuto in alcuni momenti delle partite. Obiettivamente abbiamo concesso quasi nulla in queste tre partite, non abbiamo lasciato chissà quali spazi e occasioni. Dobbiamo essere perserveranti nella nostra filosofia di gioco, a volte non lo facciamo, cambiamo il nostro criterio di stare in campo, così ti esponi al rischio di non vincere partite in cui hai seminato abbastanza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine Auteri ha parlato della Viterbese e delle condizioni della sua squadra: "È un avversario tosto e organizzato, ha giocatori di sostanza, gente pericolosa davanti, buoni contenuti tecnici. Tre partite non esprimono la classifica, è una partita tosta, questo è sicuro. Nella nostra contesa dobbiamo mettere ciò che prepareremo, i cambi ci daranno la possibilità di variare qualcosa. Siamo quasi tutti a disposizione, potrà entrare qualcuno fresco, non so dove si deciderà la sfida. Montalto e Citro? Montalto è più avanti rispetto a Citro per condizione fisica, possono fare un quarto d'ora, in questo momento tutta la partita è difficile. L'importante è avere possibilità di scegliere. Una settimana piena di lavoro sarà molto importante, ora pensiamo alla Viterbese".