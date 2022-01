Monopoli, Colombo: "Contro l'Avellino potranno influire gli episodi, vogliamo lottare per restare lì"

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Il Monopoli secondo in classifica è atteso dal primo importante esame del 2022. Allo stadio Partenio-Lombardi i biancoverdi, reduci da due vittorie di fila in trasferta, saranno impegnati nel match contro l'Avellino (calcio d'inizio ore 17:30). Il tecnico Alberto Colombo ha presentato la partita.

Sulla gara: "Noi abbiamo meno pressione rispetto ad altre piazze, quindi abbiamo la possibilità anche di sbagliare. La tensione e la voglia ce la creiamo noi,siamo lì e lotteremo per restarci. Poi ci sono gli avversari, che si stanno rinforzando perché hanno obiettivi e ambizioni. Il nostro gruppo ha dei valori importanti, che ci hanno permesso di raccogliere molti punti. L'Avellino è una delle pretenenti, è una squadra completa e cattiva dal punto di vista agonistico e dotata di qualità. Abbiamo preparato la gara come le altre volte, gli episodi influiranno ma non c'è l'interesse di andare a difendere bassi a prescindere".

Sulla ripresa del campionato dopo una lunga sosta: "Le incognite sono tante, sembra essere alla prima di campionato. Non si sa cosa può trovare ogni squadra dopo un mese, è tanto che non scendiamo in campo per un impegno ufficiale. Anche se veniamo da un lavoro lungo fatto in precedenza, non possiamo dimenticare quello che abbiamo mostrato a livello tecnico e caratteriale. L'incognita è l'approccio alla gara.

Sulle condizioni della squadra: "Sono assenti Hamlili e Mercadante, più Basile che ieri ha avuto un problemino".