Vigilia di Bari-Ascoli, tifosi in coda per il biglietto: al San Nicola si va verso le 25mila presenze

Si va verso un'altra ottima cornice di pubblico, al San Nicola, per Bari-Ascoli, sfida in programma domani pomeriggio alle 16.15 e valida per la nona giornata del Campionato di Serie B. I biancorossi capolista potranno contare nuovamente sul grande sostegno del proprio pubblico, in testa per media spettatori dopo questa prima parte di torneo cadetto.

Tanti i tifosi in coda nella biglietteria dello store ufficiale in corso Cavour e a quello dello stadio San Nicola. I numeri di ieri davano sicure almeno 22.500 presenze, abbonati compresi. Facile pensare, però, che si possano raggiungere i 25mila spettatori, superando i 24mila della goleada contro il Brescia di due settimane fa Il San Nicola, dunque, è pronto a ribollire nuovamente di passione biancorossa.