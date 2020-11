Bari, sospetta positività al covid per Auteri: a rischio la trasferta di Potenza

Il covid non molla la presa, neanche sul Bari: dopo le positività emerse prima della scofsa partita con la Juve Stabia, l'ultimo giro di tamponi alla vigilia di Potenza-Bari ha evidenziato una nuova positività al virus.

Secondo quanto emerso finora si tratterebbe del tecnico Gaetano Auteri. Da parte del club biancorosso arriva la conferma di una positività nello staff tecnico sebbene il nome dell'allenatore non venga menzionato: "SSC Bari - si legge sul sito dei Galletti - rende noto che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra (rientranti nei controlli pre gara previsti dal protocollo FIGC attualmente in vigore) hanno rilevato la presunta positività al Coronavirus-COVID-19 di un membro dello staff tecnico. La Società ha prontamente predisposto l’isolamento domiciliare fiduciario e si è attivata per i test di controllo, attivando nel contempo tutte le procedure previste dal suddetto protocollo. Il gruppo squadra sarà in serata sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi".

Sono attesi i risultati dei nuovi esami ma la trasferta di Potenza per Auteri sembra essere a rischio. Qualora il tecnico non dovesse essere disponibile, in panchina andrebbe il vice Loreno Cassia.