Bari, ore di attesa per il destino di Auteri: i nomi per la panchina in caso di esonero

Dopo la sconfitta riportata in casa dal Bari contro la Viterbese, la posizione del tecnico biancorosso Gaetano Auteri è più che mai in bilico. Già traballante dopo i recenti risultati negativi come la sconfitta di Teramo e il pari interno con la Cavese, la panchina del mister siciliano potrebbe aver ricevuto lo scossone definitivo dopo la rete di Murilo che ieri pomeriggio ha decretato il successo dei laziali certificando la crisi nera dei Galletti.

Inutile ormai parlare del distacco dalla Ternana che ammonta ad 11 punti e che oggi, quando le Fere scenderanno in campo contro la Casertana potrebbe arrivare persino a 14 (e acuirsi ulteriormente se i rossoverdi dovessero vincere anche nel prossimo turno, quando il Bari riposerà): la corsa al primo posto ormai è andata e la principale preoccupazione deve essere quella di blindare il secondo posto in ottica playoff.

Per riuscirci è essenziale imprimere una svolta netta a un rendimento che è spesso stato discontinuo e al di sotto delle possibilità dell'organico. La soluzione più scontata sembra l'esonero di Auteri, che dal suo arrivo non è riuscito a far giocare la squadra come avrebbe voluto, ma che non è certamente l'unico responsabile, poiché molte scelte della dirigenza restano tutt'ora difficilmente comprensibili (oltre ad alcune cessioni apparentemente inspiegabili come quella di Montalto, anche la scelta di ridurre l'organico da 25 a 22 a giocatori),

L'eventuale post-Auteri potrebbe essere rappresentato da Massimo Rastelli, allenatore ex di Avellino, Cagliari e Cremonese, il cui nome circola dal pomeriggio del pari con la Cavese. Nelle ultime ore, tuttavia, sono emersi anche i nomi dell'ex Spal, Leonardo Semplici, del vulcanico Serse Cosmi e di Gian Piero Ventura che ha già guidato i Galletti dal 2009 al 2011, anche se quest'ultima ipotesi appare la più remota tra tutte.

Nelle prossime ore sono attese comunicazioni da parte della società, la squadra, intanto, avrà due giorni di riposo e tornerà ad allenarsi mercoledì prossimo per cominciare a preparare la sfida infrasettimanale contro il Monopoli (domenica i biancorossi osserveranno il turno di riposo poiché avrebbero dovuto affrontare il Trapani, escluso dalla competizione) in programma mercoledì 17 febbraio alle ore 20:30, sul terreno del San Nicola.