Bari-Avellino, le probabili formazioni: Lollo al posto di De Risio, D'Ursi completa il tridente

Altra delicata sfida di campionato per il Bari che alle 15:00 ospiterà l'Avellino nel match valevole per la 16ª giornata di campionato di Serie C. Una partita in cui, dopo il pareggio con la Vibonese che ha acuito a 9 punti il divario dalla Ternana, diventa ancor più fondamentale vincere.

Contro gli irpini, con cui c'è da sempre una grande rivalità e che in questo campionato hanno perso soltanto una volta fuori casa, sarà l'ultimo impegno in casa del 2020, poi mercoledì 23 ci sarà l'ultima gara dell'anno a Palermo prima della sosta dal 24 dicembre al 9 gennaio.

Come arriva il Bari

Contro l'Avellino sarà un Bari alle prese con diverse assenze: oltre agli indisponibili Citro e Minelli, infatti, mancheranno anche i tre squalificati Montalto (appiedato dal Giudice sportivo per due turni), Sabbione e De Risio. Auteri dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-4-3: Frattali tra i pali, difesa con Celiento, Sabbione e capitan Di Cesare. A centrocampo sarà ancora una volta Ciofani ad occupare la fascia destra, poi al centro Maita e Lollo, che prenderà il posto di De Risio, mentre a sinistra agirà D'Orazio. In attacco con Marras e Antenucci il tridente dovrebbe essere completato da D'Ursi.

Come arriva l'Avellino

Per la trasferta del San Nicola Braglia recupera Forte e Maniero. Il primo dovrebbe essere regolarmente tra i pali, al posto di Pane, mentre l'attaccante, ex della sfida, dovrebbe accomodarsi in panchina. Il tecnico irpino da qualche partita ha cambiato il sistema di gioco passando dalla difesa a tre al 4-4-2. In difesa dovrebbero esserci Ciancio, Miceli, Dossena e Sillvestri. In mezzo al cmapo Aloi e D'Angelo, sulle fasce Adamo a destra e Tito a sinistra. L'attacco dovrebbe essere composto da Fella e da Santaniello, con Bernardotto inizialmente in panchina.

Bari-Avellino, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, Lollo, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

AVELLINO (4-4-2): Forte; Ciancio, Miceli, Dossena, Silvestri; Adamo, Aloi, D'Angelo, Tito; Bernardotto, Fella. All. Braglia

Arbitro: Ricci di Firenze

Assistenti: Buonocore-Pragliola

IV: Longo

Diretta TV/Streaming: Eleven Sports - RaiSport / RaiPlay