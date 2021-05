Bari-Bisceglie 2-1, le pagelle dei Galletti: per Antenucci assist e gol vittoria, la difesa soffre ancora

Il bomber biancorosso torna al gol su azione dopo mesi di digiuno mostrando una buona l'intesa con D'Ursi. Ancora una serata negativa per la retroguardia, infilata con troppa facilità

Ribaltando il risultato contro il Bisceglie nel derby giocato al San Nicola, il Bari è riuscito a chiudere al quarto posto la stagione regolare di Serie C.

Il derby contro i nerazzurrostellati, che si era messo in salita dopo neanche 5' dal fischio d'inizio, si è dimostrato più complicato del previsto sia per l'onesta partita giocata dagli uomini di Bucaro (penultimi e destinati ai playout), sia per le solite incertezze mostrate dalla squadra biancorossa, ancora una volta troppo fragile difensivamente.

Fortunatamente per Auteri, alla fine ha prevalso la maggiore qualità a disposizione dei suoi ma ai playoff ci vorranno una cattiveria agonistica e una concentrazione totalmente diverse.

I migliori Today

Antenucci 6,5: Pur non giocando la sua miglior partita a fine partita ha messo a referto l'assist per il pari di D'Ursi e il gol che vale gli ultimni tre punti della stagione. Ritrova la rete su azione che gli mancava da mesi, che sia di buon auspicio.

D'Ursi 6: Si conferma uno dei più in forma del Bari andando a realizzare la rete dell'1-1 con un bel destro dopo aver dialogato con Antenucci. Un'intesa riprovata più volte nella ripresa senza fortuna (in particolare un tiro finito alto di poco a 20 secondi dal fischio d'inizio della ripresa).

Ciofani 6: Il Bari recupera una pedina importante e di esperienza. Pur non essendo il suo ruolo naturale, offre continuamente il suo apporto sulla fascia destra sfornando decine di cross.

Mercurio 6: Entra e mette lo zampino nell'azione del gol vittoria di Antenucci confermando di essere l'alternativa con le bollicine che cerca il Bari.

I peggiori Today

Sabbione 5: Legge male l'azione del gol, dove si fa infilare insieme a Perrotta. Spesso in difficoltà.

Perrotta 5: Dopo 5 minuti si fa infilare in velocità da Pedrini per cui è un gioco da ragazzi servire Rocco appostato al centro dell'area.

Rolando 5: Finora è lui una delle grandi delusioni di questa squadra. Mai pericoloso, mai nel vivo del gioco.

Marfella 5,5: Era all'esordio stagionale. Incolpevole sul gol ma incappa in un paio di incertezze che potevano creare guai.

Bari-Bisceglie 2-1: il tabellino

BARI (3-4-3): Marfella 5,5; Di Cesare 5,5, Sabbione 5, Perrotta 5; Ciofani 6 (79' Bianco sv), Maita 6, De Risio 6 (79' Lollo), Rolando (85' Semenzato); Antenucci, Cianci (85' Candellone), D’Ursi (75' Mercurio). A disp.: Frattali, Fiory, Dargenio, Celiento, Minelli, Mane. All. Auteri

BISCEGLIE (4-4-2): Spurio 6; Tazza 6, Gilli 6, De Marino 5,5, Bassano 5,5; Pedrini 5,5, Zagaria 6 (69' Ibrahim sv), Romizi 6,5, Mansour 6,5; Rocco 6,5 (69' Makota), Sartore 6 (81' Musso sv). A disp.: Russo, Barletta, Giron, Cittadino, Ferrante, Casella, Maimone, Goffredo. All. Bucaro 6.

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Carpi Melchiorre - Trasciatti

IV: Petrella

Marcatori: 5' Rocco (BI), 42' D'Ursi (BA), 83' Antenucci (BA)

Note - ammoniti D'Ursi, Marfella, Sabbione (BA), Pedrini, Zagaria, Spurio (BI). Recupero - p.t., 4' s.t.

Bari-Bisceglie 2-1: gli highlights del match