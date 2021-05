Bari-Bisceglie, le probabili formazioni: chance per Marfella, davanti Antenucci, Cianci e D'Ursi

Ultimo appuntamento con la stagione regolare di Serie C per il Bari, impegnato questa sera alle 20:30 al San Nicola nel derby contro il Bisceglie.

Per i biancorossi, reduci da due sconfitte nelle ultime tre uscite (tra cui i pesanti ko con Avellino e Turris), la partita con i nerazzurrostellati riveste grande importanza in chiave quarto posto: vincendo, infatti, la squadra di Auteri si assicurerebbe di arrivare davanti a Catania e Juve Stabia, entrando in gioco dal secondo turno preliminare dei playoff. La partita, ad ogni modo, sarà ugualmente importante per il Bisceglie che deve assolutamente vincere per sperare di concludere al terzultimo posto (Paganese permettendo) e arrivare ai playout con due risultati su tre.

Come arriva il Bari

Per l'ultimo impegno in campionato Auteri ritrova tra i convocati Bianco, tornato disponibile dopo aver smaltito i guai muscolari che lo hanno tenuto fuori dalla gara persa ad Avellino. Il tecnico dei Galletti però, oltre al lungodegente Citro, non avrà a disposizione gli infortunati Andreoni e Sarzi Puttini e lo squalificato Marras. Come di consueto da gennaio in poi saranno aggregati alla prima squadra i giovani Dargenio (centrocampista ’03), Mane (difensore '03) e Mercurio (attaccante ’03). Nell'undici biancorosso la novità principale dovrebbe essere l'impiego di Marfella (una sola presenza in stagione, al secondo turno di Coppa Italia contro la Spal a settembre) che potrebbe prendere il posto di Frattali. In difesa potrebbe rivedersi Celiento accanto a Minelli e Perrotta (Di Cesare dovrebbe essere risparmiato). A centrocampo Ciofani e Rolando saranno gli esterni mentre al centro dovrebbero agire Maita e Lollo. In attacco, invece, si muoverà il tridente composto da Antenucci, Cianci e D'Ursi.

Come arriva il Bisceglie

Al San Nicola Bucaro dovrà rinunciare agli squalificati Priola e Vona e agli infortunati Cecconi, Hassan e Vitale. Molto probabilmente non verranno rischiati i diffidai Maimone, Cittadino, Zagaria e Musso in vista dei playout. Contro i Galletti, dunque, dovrebbe vedersi una squadra schierata con il 4-4-2: Spurio tra i pali, poi linea a quattro con Tazza, Altobello, De Marino e Giron. In mediana l'ex Romizi e Ferrante comporranno la coppia centrale, Pedrini e Mansour agiranno sugli esterni, mentre in attacco dovrebbero esserci Rocco e Sartore.

Bari-Bisceglie, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Marfella; Celiento, Minelli, Perrotta; Ciofani, Maita, Lollo, Rolando; Antenucci, Cianci, D'Ursi. All. Auteri

BISCEGLIE ( ): All. Bucaro

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Carpi Melchiorre - Trasciatti

IV: Petrella