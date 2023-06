Bari-Cagliari, tifosi in coda allo stadio. Attesi oltre 58mila spettatori: record assoluto di presenze per il San Nicola

Saranno in più di 58mila questa sera sugli spalti del San Nicola, pronti a farsi sentire e a spingere la squadra di Mignani in questa finale che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della storia recente del Bari. Un record di presenze assoluto per l'Astronave, che supererà il precedente di Bari-Inter del '90, che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490).

Molti tifosi biancorossi hanno già raggiunto lo stadio, e code si sono formate già prima dell'apertura dei cancelli, fissata per le ore 17.30. Il fischio d'inizio, invece, alle 20.30. Nelle scorse ore, la società ha diffuso una serie di raccomandazioni per i supporter, invitando a recarsi allo stadio con largo anticipo e solo se muniti di biglietto. Sono stati inoltre annunciati controlli agli ingressi sulla regolarità dei biglietti.

Lo show al San Nicola

Nel pre gara e nell'intervallo sono in programma momenti di intrattenimento, musica, esibizioni canore e light show offerti da Molino Casillo e MV Line, main sponsor biancorossi. Dopo il benvenuto musicale a cura del Demodè Club, sono previste le esibizioni de 'I Serpenti', di Sabino Bartoli, di Johnson Righeira, delle bande musicali di Esercito e Aereonautica, di timpanisti e sbandieratori dell'Associazione Nicolaus Barium, quindi le 'Legend' in campo, il tutto accompagnato da giochi di luci e animazione.