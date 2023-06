"Domenica il cinema San Nicola è tutto esaurito", il presidente del Bari De Laurentiis suona la carica per la finale playoff

"Sono molto felice. Ho rivisto le immagini dell'arrivo all'aeroporto della squadra, con centinaia di tifosi in festa. Il Bari, che in questi anni ha ripreso forza ed energia, tornando nelle categorie in cui meritava di essere, ha riacceso una grande passione. Lo abbiamo visto nella semifinale con il Sudtirol, con un tifo portentoso e corretto che è un vero e proprio spot per il calcio". A parlare, intervenendo in esclusiva a Telebari Social Night, è il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, già proiettato, dopo il pareggio di ieri a Cagliari, verso la decisiva partita dei biancorossi domenica al San Nicola, valida per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Lo riporta l'Ansa.

"Venite prima, venite presto - ha aggiunto De Laurentiis -, anche perché dentro allo stadio sarà una festa, avremo tanta musica e tanto intrattenimento". Da De Laurentiis un pensiero per il bomber Mirko Antenucci, autore del rigore che ha consentito al Bari di uscire indenne dalla Unipol Domus e di poter così contare, per il ritorno, su due risultati su tre: "Come al cinema, ma tutto vero e reale - ha concluso De Laurentiis -. Come sarà cinema vedere 58mila persone allo stadio. Abbiamo superato un record che durava dal 1990, con un Bari-Inter. Questo mi rende veramente felice, perché chissà quante nuove generazioni non hanno mai visto il San Nicola pieno. E nessuno lo ha mai visto completamente sold out. Questo è bellissimo. Il pubblico, in questa occasione, sarà davvero quel 12esimo uomo in campo di cui tanto si parla. L'immagine dei bambini con la maglia del Bari, ormai anche per strada, rappresenta alla perfezione questa scalata così bella che ha generato tante emozioni e che è in grado di cambiare il modo in cui si può vivere una città", ha concluso De Laurentiis.