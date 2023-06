Bari-Cagliari, al San Nicola sarà record di presenze. Cancelli aperti dalle 17.30, la società: "Non recatevi allo stadio senza biglietto"

Sarà record assoluto di presenze questa sera per lo stadio San Nicola. Con oltre 58mila persone attese sugli spalti, l'Astronave supererà il precedente di Bari-Inter del '90, che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490). Con numeri così, e con la tifoseria organizzata pronta a regalare una speciale coreografia, lo spettacolo per Bari-Cagliari, anche sugli spalti, è assicurato.

A poche ore dalla finalissima, la società ha rinnovato alcune raccomandazioni ai tifosi (qui tutte le informazioni utili per raggiungere lo stadio). L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 17.30: "è importante - sottolinea la società - recarsi allo stadio con congruo anticipo e solo se in possesso di regolare titolo di accesso all'impianto".

"Si ricorda - prosegue ancora il messaggio della società biancorossa - che non è possibile il cambio nominativo sui tagliandi. Sono previsti attenti controlli ai varchi di accesso. In considerazione dello straordinario afflusso di pubblico e del fatto che tutti i posti all'interno dell'impianto saranno occupati, per evitare disagi e preoccupazioni in quello che deve essere un momento di spensieratezza, svago e gioia, sconsigliamo vivamente di portare allo stadio bambini sotto i 5 anni privi di biglietto e quindi di un posto fisico dove sedersi. Ci affidiamo al Vostro buon senso per evitare situazioni complicate per Voi e per i Vostri preziosi figli".