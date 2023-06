E' il giorno di Bari-Cagliari, la città aspetta il match finale al San Nicola: tutte le informazioni utili

Giorni di attesa frenetica, di incontenibile entusiasmo misto a scaramanzia. E questa sera, finalmente, la sfida che fa sognare un'intera città: il giorno di Bari-Cagliari è arrivato. I quasi 60mila spettatori attesi al San Nicola sono pronti a spingere la squadra di mister Mignani verso l'impresa finale che vale la conquista della serie A. E intanto la città, dal centro alle periferie, si è colorata di biancorosso: bandiere, striscioni e maglie su balconi e finestre, stendardi nelle strade.

"Ora possiamo toccare il cielo con un dito e ce la metteremo tutta", ha detto ieri il tecnico biancorosso parlando alla vigilia del match più atteso della stagione e della storia recente del Bari. Accanto a lui, il presidente Luigi De Laurentiis, che ha sottolineato il suo orgoglio per il gruppo. "Sarà cinema vedere 58mila persone allo stadio, il pubblico sarà davvero il 12esimo uomo in campo", ha detto nei giorni scorsi il presidente biancorosso.

Il programma della partita al San Nicola

Nella serata di ieri, la SSC Bari ha reso noto il programma degli show pre-gara e halftime che animeranno la serata del San Nicola. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 17.30: l'invito, ribadito a più riprese, è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, visto il grande afflusso di spettatori previsto. Dalla società è arrivata anche la raccomandazione "a rispettare il posto assegnato e indicato sul biglietto". Ecco le esibizioni che accompagneranno i momenti prima della gara e l'intervallo. Pre gara (in ordine di uscita): dj-set di Dario D e Nino Voice from Demodè Club; esibizione live de i serpenti; esibizione dei Timpanisti Nicolaus Barium; inno cantato live di Sabino Bartoli. Halftime: esibizione live de I Serpenti; light show con l’esibizione di Johnson Righeira.

La coreografia organizzata dalla Curva Nord

Per l'occasione, la tifoseria organizzata ha predisposto una coreografia, come spiegato in un comunicato diffuso ieri. "Siamo giunti all'ultima, agognata, fatidica, battaglia. La più importante tra quelle affrontate negli ultimi 12 anni, dal giorno in cui la nostra piazza ha dovuto salutare la massima categoria per poi affrontare due fallimenti societari. La Curva Nord renderà onore all'evento, allestendo una scenografia: su ogni sediolino, troverete un cartoncino. Terminato l'inno, rivolgete lo sguardo verso la balconata del settore centrale: sarà il lanciacori, alzando una bandierina biancorossa, a dare il segnale per l'esposizione. Durante la scenografia dovranno essere esposti solo i cartoncini (no bandiere, no accensione di torce/fumogeni). Con la rabbia di chi ha mangiato la polvere e sa cos'è l'inferno, con l'orgoglio di chi ha difeso i propri colori anche nei momenti difficili, con la consapevolezza di poter ridare alla Città di Bari e alla sua terra, il posto che meritano nel calcio che conta. A questo punto, a chi sarà sugli spalti, a chi non potrà esserci, ai calciatori in campo... non resta che dare tutto! Siamo pronti".

Bus speciali per lo stadio San Nicola e parcheggi

Per consentire ai tifosi di raggiungere per tempo lo stadio senza utilizzare l'auto, l'Amtab ha previsto un potenziamento dei collegamenti bus. Il servizio bus per lo stadio, che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola, senza effettuare fermate intermedie, sarà espletato a partire dalle ore 17:00 (prima partenza) sino al termine delle esigenze, osservando il seguente percorso: andata - piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Q.no Sella, sottovia Q.no Sella, viale Ennio, piazza G.lio Cesare, viale O. Flacco, ponte Solarino, si immetteranno a sinistra per la nuova bretella di collegamento alla rotatoria, svolteranno a destra per via Cotugno, via Gen. Bellomo, SS. 271, uscita Stadio S. Nicola, ingresso Stadio; ritorno: ingresso Stadio, via Torre Tresca, via Generale Bellomo, via Cotugno, viale O. Flacco, viale Salandra, sottovia Q.no Sella, corso Italia, piazza Moro. Per usufruire del servizio l’Utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio. Il ritorno dallo stadio è previsto in concomitanza con il termine della gara, ripartendo dall’area antistante al campo di allenamento. Il servizio di sosta sarà invece espletato secondo le seguenti modalità: dalle ore 12:00 alle ore 22:00, con tariffa unica giornaliera di 3 euro per autoveicoli e 12 euro per gli autobus.

Nessun maxischermo in città, proiezioni pubbliche in provincia

Per ragioni legate alla necessità di garantire un adeguato presidio delle forze dell'ordine (concentrate in zona stadio), non sono previsti maxischermi in città per la proiezione della partita. Annullato anche, per motivi tecnici, l'evento inizialmente programmato all'Anfiteatro della Pace, presso il centro commerciale di Japigia. Diversi invece i locali in città che si sono attrezzati per trasmettere la partita, mentre iniziative pubbliche con maxischermo sono previste in alcuni centri della provincia come Casamassima, Grumo, Giovinazzo.