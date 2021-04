Lega Pro: comunicate le date e il regolamento di playoff e playout di Serie C

Pubblicato il calendario della fase finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2020-2021

La sconfitta di Avellino ha messo fine alle speranze del Bari di riagguantare il secondo posto in classifica, piazzamento che avrebbe garantito l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff di Serie C. I biancorossi, momentaneamente terzi nel GIrone C, dovranno passare prima dalla fase playoff del girone.

Ora Carrera e i suoi conoscono anche le date, poiché la Lega Pro ha reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2020-2021: il via alla fase a gironi dei playoff il 9 maggio, finale di ritorno prevista per il 13 giugno; previste gare di andate e ritorno a partire dalla fasi nazionali.

PLAYOFF

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 9 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDI' 12 MAGGIO 2021

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 16 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata LUNEDI' 24 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno VENERDI’ 28 MAGGIO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDI’ 01 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 05 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata MERCOLEDI’ 09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 13 GIUGNO 2021

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 15 MAGGIO 2021

Gara di Ritorno SABATO 22 MAGGIO 2021

(Regolamento e calendario completo playoff e playout Lega Pro 2020-2021)