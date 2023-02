Bari capitale del tennis: arrivano le gare del torneo internazionale giovanile Winter Cup under 14

Bari capitale del tennis internazionale giovanile per cinque giorni. Si svolgeranno infatti da domani, 2 febbraio, fino a domenica 5 al Contry Club di Bari le gare di uno dei gironi di qualificazione del prestigioso torneo a squadre Winter Cup Under 14.

Tra le dieci squadre in campo ci sarà anche la formazione italiana, impegnata a giocarsi l’accesso alla fase finale del torneo. Assieme agli azzurrini gareggeranno, nello stesso gruppo, le nazionali di Albania, Danimarca, Irlanda e Georgia - che disputeranno le prequalificazioni - insieme a quelle di Belgio, Lituania, Slovenia, Svizzera, e della Romania detentrice del titolo.

Gli incontri, che rappresentano una vetrina importante per i giovani tennisti a livello europeo, si svolgono al meglio delle tre partite, due singoli e un doppio, con la formula dell’eliminazione diretta.

In contemporanea alla manifestazione in programma a Bari, gli altri gironi di qualificazione si svolgeranno in Austria, Polonia e Turchia. Le prime due squadre di ogni girone disputeranno la fase finale, che si giocherà in Germania il 18 febbraio.

All’incontro con la stampa sono intervenuti il vicepresidente nazionale della FIT -Federazione Italiana Tennis Dodo Alvisi, il consigliere nazionale della FIT Donato Calabrese, il presidente della FIT Puglia Francesco Mantegazza, il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, il direttore tecnico e il coordinatore tecnico dell’evento, Giusy Zigrino e Sigismondo Favia, il presidente della New Country Fit Academy Giovanni Dell’Edera e lo staff della squadra azzurra di tennis, i giovani atleti Filippo Francesco Gambero, Marco Meacci e Carlo Paci e il capitano Tomas Tenconi.

“Vi ringrazio per aver scelto Bari come palcoscenico di questo evento prestigioso - ha esordito Pietro Petruzzelli -. Questa è una terra in cui i circoli tennistici hanno un loro peso specifico e che, quindi, esprime anche dirigenti e istruttori capaci di portare il grande tennis nella nostra città. Sappiamo bene quanto sia importante la competenza per organizzare manifestazioni di livello internazionale come questa e per questo desidero ringraziare il Country club. Ma soprattutto ringrazio i ragazzi che sono i veri protagonisti della la Winter Cup Under 14”.

“Io invece ringrazio il Comune di Bari per l’ospitalità e soprattutto per l’attenzione che dedica agli eventi tennistici - ha proseguito Dodo Alvisi -. Come sempre, il tennis pugliese offre il proprio contributo all’organizzazione di manifestazioni internazionali, anche giovanili, importanti. Anche perché oggi il tennis italiano, anche quello giovanile, detta legge. È un circuito virtuoso che si autoalimenta, vista la presenza di tanti ragazzi nelle compagini giovanili che possono contare su modelli rappresentati da molti campioni, più che in passato. E la Puglia è in prima linea da questo punto di vista”.

“Con la Winter Cup diamo il via a una serie di eventi importantissimi che si terranno qui in Puglia - ha sottolineato Donato Calabrese -. Queste manifestazioni, che in passato hanno mostrato il talento di mostri sacri come Djokovic, oltre a mettere in mostra la bravura dei ragazzi, sono fondamentali in quanto diventano momenti di scambio tra i maestri delle varie squadre, sia di tipo tecnico che personale. Assisteremo certamente a un tennis di altissimo livello anche perché l’under 14 è una categoria in grado di esprimere al massimo il grande impegno e il talento dei giovani tennisti”.

Nata nel 1977, la Winter Cup non si è disputata nel 2021 e 2022 a causa della pandemia da covid 19. Nel 2016 è stata proprio la nazionale italiana a vincere la competizione, trascinata da Lorenzo Musetti.